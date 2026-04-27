نجاح مستشفى بلقاس العام في إجراء عمليتين جراحيتين دقيقتين

أعلن الدكتور حموده الجزار، وكيل وزارة ال صحة ب الدقهلية ، عن نجاح باهر لفريق طبي متخصص ب مستشفى بلقاس العام في إجراء عمليتين جراحيتين معقدتين في فترة زمنية متقاربة، مما يمثل إنجازًا طبيًا هامًا يعكس التطور الكبير الذي تشهده الخدمات الصحية في محافظة الدقهلية .

العملية الأولى، والتي استغرقت ست ساعات متواصلة، كانت عبارة عن تدخل جراحي طارئ لاستئصال الزائدة الدودية بالإضافة إلى جزء كبير من الأمعاء لمريض كان يعاني من حالة صحية حرجة للغاية. وقد بدأت هذه العملية الدقيقة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا واستمرت حتى الساعة السادسة صباحًا، حيث عمل الفريق الطبي بروح الفريق الواحد وبكفاءة عالية للتعامل مع كافة التحديات التي واجهتهم خلال العملية، مما أدى إلى استقرار حالة المريض بشكل كامل.

شارك في هذه العملية الجراحية المتميزة الدكتور صبري أبو زيد، وفريق التخدير بقيادة الدكتور حاتم صالح، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور عبد الرحمن يحيى الجوهري، بالإضافة إلى فني التمريض الماهرة هدى أحمد البدوي، وفني التخدير محمد صلاح. هذا النجاح يعكس مدى التزام الفريق الطبي بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة ومهنية عالية.

أما العملية الجراحية الثانية، فقد تمثلت في استئصال حاجز رحمي باستخدام تقنية المنظار الجراحي، وهي تقنية حديثة تعتمد على الدقة والحد الأدنى من التدخل الجراحي. وقد تم هذا التدخل بنجاح كامل، حيث تعامل الفريق الطبي مع الحالة بدقة متناهية، مما أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية للمريضة. شارك في هذه العملية أيضًا فريق التخدير بقيادة الدكتور حاتم صالح، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور عبد الرحمن يحيى الجوهري، بالإضافة إلى فني التمريض محمد أحمد عبد السلام، وفني التخدير محمد صلاح.

إن استخدام تقنية المنظار الجراحي يعكس حرص مستشفى بلقاس العام على مواكبة أحدث التطورات في مجال الجراحة، وتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى. وقد أشاد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، بالجهود المبذولة لرفع كفاءة أقسام الجراحة والطوارئ بمستشفيات المحافظة، مؤكدًا أن دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة يأتي على رأس أولويات العمل، بهدف التعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة بكفاءة عالية وتقليل الحاجة إلى تحويل المرضى إلى مستشفيات خارج المحافظة.

إن هذا الإنجاز الطبي الكبير لم يكن ليتحقق لولا الدعم المستمر من مديرية الصحة بالدقهلية للكوادر الطبية، ورفع كفاءة التجهيزات الطبية، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد. وقد أكد الدكتور حموده الجزار أن مديرية الصحة بالدقهلية تواصل جهودها لدعم المستشفيات العامة والمركزية، وتطوير قدراتها الطبية والبشرية، بهدف ضمان تقديم خدمة صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين وتعزز ثقتهم في المنظومة الصحية الحكومية.

كما أشار إلى أن هذه العمليات الجراحية الناجحة تعكس مدى التزام الفريق الطبي بتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى، وقدرتهم على التعامل مع الحالات الطارئة والمعقدة بكفاءة ومهنية عالية. ويأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الصحة والسكان لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية. إن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للمنظومة الصحية في محافظة الدقهلية، ويعكس مدى التطور الذي تشهده الخدمات الطبية في مصر.

ويؤكد على أهمية الاستثمار في الكوادر الطبية وتوفير التجهيزات الحديثة لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين





