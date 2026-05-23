نجاح التنظيم يثبت قدرة مصر على استضافة أكبر البطولات الكبرى

أكد أحمد سمير الميداني، مدير البطولة المقامة بمجمع الصالات المغطى باستاد القاهرة الدولي، نجاح التنظيم وتفوق مصر على جميع الألعاب الرياضية العالمية، وقدوة تنظيمية قوية لدى الاتحاد الدولي، حيث ستستضيف مصر كأس العالم لسلاح السيف، وهو حدث رياضي كبير، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري.

القيادة المركزية الأمريكية: إعادة توجيه 100 سفينة emulator الحصار على إيرانناشطون يونانيون بأسطول الصمود تعرضنا للتعذيب على يد إسرائيلتركي آل الشيخ: مصر ستشهد أحد أكبر الفعاليات الرياضية في تاريخها على مدار الـ 100 عام الماضيةأكد أحمد سمير الميداني، مدير بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال، المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، أن اللجنة المنظمة حرصت على خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية تليق باسم مصر وقدرتها الدائمة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

وقال أحمد الميداني إن تجهيزات البطولة تمت وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي للسلاح بداية من أرضية المنافسات وحتى الشكل البصري والتنظيمي داخل الصالة، مشيرًا إلى أن الهدف كان تقديم صورة احترافية تعكس قوة التنظيم المصري أمام الوفود والمنتخبات المشاركة من مختلف دول العالم. وأوضح مدير البطولة أن اللجنة المنظمة نجحت في تقسيم الصالة الرئيسية إلى ملعبين للمنافسات باستخدام بانر كبير يحمل شعار البطولة والهوية البصرية الخاصة بالحدث، وهو ما منح الصالة شكلًا مميزًا واحترافيًا، ساهم في تسهيل تنظيم المباريات وخروج المنافسات بصورة تليق ببطولة عالمية بهذا الحجم.

وأضاف أحمد الميداني أن تجهيز الصالة واجه العديد من التحديات، بسبب إقامة حفل جماهيري كبير داخل الصالة قبل انطلاق البطولة مباشرة، وهو ما ضيق الوقت أمام اللجنة المنظمة للانتهاء من كافة الترتيبات الفنية واللوجستية، إلا أن الجميع عمل على مدار الساعة من أجل إنهاء التجهيزات في الوقت المحدد. وأشار إلى أن الالتزام الكامل باشتراطات الاتحاد الدولي كان من أهم أولويات اللجنة المنظمة خاصة فيما يتعلق بالملاعب والإضاءة ومناطق اللاعبين والتعليمات والهوية البصرية للمنتخبات، ومواقع الكاميرات والبث المباشر لضمان خروج البطولة دون أي أخطاء تنظيمية.

وشدد مدير البطولة على أن نجاح التنظيم يمثل رسالة مهمة تؤكد قدرة مصر على استضافة أكبر البطولات الدولية في مختلف الألعاب، موضحًا أن الانطباعات الأولية من الوفود المشاركة والإشادات التي وصلت إلى اللجنة المنظمة تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية. واختتم أحمد الميداني تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف الوحيد هو استمرار ظهور مصر بصورة مشرفة أمام العالم وتحقيق انطباع تنظيمي قوي لدى الاتحاد الدولي يعزز فرص استضافة المزيد من البطولات الكبرى خلال السنوات المقبلة.

وتستضيف مصر كأس العالم لسلاح السيف في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجاري. تأكد أحمد سمير الميداني، مدير بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال، المقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، أن اللجنة المنظمة حرصت على خروج البطولة بأفضل صورة تنظيمية تليق باسم مصر وقدرتها الدائمة على استضافة كبرى الأحداث الرياضية العالمية.

وقال أحمد الميداني إن تجهيزات البطولة تمت وفقًا لمتطلبات الاتحاد الدولي للسلاح بداية من أرضية المنافسات وحتى الشكل البصري والتنظيمي داخل الصالة، مشيرًا إلى أن الهدف كان تقديم صورة احترافية تعكس قوة التنظيم المصري أمام الوفود والمنتخبات المشاركة من مختلف دول العالم





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نجاح التنظيم استضافة بطولة كأس العالم مصر كأول منتخب عربي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025: اتخاذ قرارات ماليةبرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه

Read more »

برج العقرب.. حظك اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025: تشعر بالتعببرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول

Read more »

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: خلافات كبيرةبرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول

Read more »

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 11 فبراير: شارك الملاحظات البناءةبرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه

Read more »

برج العقرب.. حظك اليوم الإثنين 2 مارس: لحظات رومانسيةبرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى

Read more »

برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 10 مارس: أنصت بانتباهبرج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى

Read more »