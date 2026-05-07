نجاح قوات الحماية المدنية بالمنوفية في إخماد حريق ضخم بموقف سيارات منوف دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية على حريق نشب في مخلفات بالقرب من موقف سيارات منوف، حيث أشرف رئيس المركز والمدينة على عمليات الإطفاء وتأمين المنطقة لضمان سلامة المواطنين.

في واقعة أثارت حالة من القلق والترقب بين أهالي مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، شهدت المنطقة المحيطة بموقف السيارات الرئيسي، وتحديداً بالقرب من خط سير منوف - عبود، اندلاع حريق مفاجئ في كومة من المخلفات والنفايات المتراكمة التي كانت موجودة في المنطقة.

وقد تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في سماء المنطقة بشكل سريع، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المارة والركاب، وهو ما استدعى استنفاراً فورياً لكافة أجهزة الدولة المعنية لضمان عدم امتداد النيران إلى السيارات المتواجدة في الموقف أو المباني والمنشآت المجاورة. وبمجرد تلقي البلاغ عبر غرفة العمليات، تحركت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بسرعة فائقة، حيث تم دفع عدد من سيارات الإطفاء المجهزة بأحدث المعدات للتعامل مع هذا النوع من الحرائق، وسط جهود حثيثة من رجال الإطفاء الذين واجهوا ألسنة اللهب بكل شجاعة واحترافية عالية، وذلك لمنع حدوث كارثة إنسانية أو خسائر مادية جسيمة في منطقة حيوية تشهد ازدحاماً كبيراً من الركاب والسائقين على مدار الساعة.

من جانبه، انتقل السيد سامي سرور، رئيس المركز والمدينة، إلى موقع الحادث بشكل فوري لمتابعة سير العمليات ميدانياً والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة، حيث أشرف بنفسه على كافة الإجراءات المتخذة من قبل فرق الإطفاء لضمان السيطرة الكاملة على الموقف في أسرع وقت ممكن. وقد وجه رئيس المركز بضرورة فرض كردون أمني مشدد ومحكم حول منطقة الحريق بالتعاون مع قوات الشرطة والجهات الأمنية، وذلك لمنع تجمهر المواطنين في منطقة الخطر، ولتسهيل حركة سيارات الإطفاء والإسعاف وضمان وصولها إلى بؤرة النيران دون أي عوائق مرورية.

وأكد سرور أن الأولوية القصوى في تلك اللحظات كانت تكمن في تأمين سلامة المواطنين والركاب المتواجدين داخل الموقف، لضمان عدم تدافعهم أو تعرضهم لأدخنة الحريق الخانقة التي كانت تملأ الأجواء، مشيراً إلى أن التنسيق كان على أعلى مستوى بين الجهات التنفيذية والأمنية للسيطرة على الموقف ومنع تفاقمه. وبعد ساعات من العمل المتواصل والجهد الشاق تحت ضغط كبير، تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران بالكامل والسيطرة على الحريق، حيث أكدت التقارير الميدانية النهائية عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، وهو ما اعتبره المسؤولون نجاحاً كبيراً بفضل سرعة الاستجابة والتعامل السليم والمحترف مع البلاغ منذ اللحظات الأولى.

ولم تكتفِ القوات بإطفاء النيران فحسب، بل استمرت عمليات التبريد المكثفة لفترة زمنية طويلة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى في بقايا المخلفات التي قد تظل ساخنة من الداخل، مما قد يتسبب في تجدد الحريق. وشدد رئيس المركز والمدينة في تعليماته على ضرورة البدء الفوري في عمليات رفع آثار الحريق وإزالة كافة المخلفات المتفحمة فور انتهاء المعاينة القانونية والفنية من قبل الجهات المختصة، وذلك بهدف إعادة انتظام حركة المرور داخل الموقف وبشكل طبيعي، لضمان عدم تعطل مصالح المواطنين الذين يعتمدون على هذا الموقف الحيوي في تنقلاتهم اليومية بين المدن.

وفي ختام هذه الأزمة، أعرب سامي سرور عن خالص تقديره وامتنانه العميق للتحرك السريع والفعال لرجال الحماية المدنية وقوات الشرطة، واصفاً إياهم بأنهم صمام الأمان الحقيقي للمدينة ومواطنيها. وأوضح أن تواجدهم المكثف واليقظ في موقع الحدث حتى اللحظات الأخيرة كان له الدور الأبرز في طمأنة المواطنين والتأكد من إتمام عملية التبريد بشكل نهائي وآمن.

كما أشار إلى أن هذه الواقعة تسلط الضوء وبقوة على أهمية التخلص الآمن والمنظم من المخلفات في المناطق الحيوية وتجنب تراكمها في أماكن غير مخصصة لها، لتفادي وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل القريب. وأكد أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية ستعمل على وضع خطة شاملة وعاجلة لنظافة المناطق المحيطة بمواقف السيارات والميادين العامة، لضمان توفير بيئة آمنة وصحية للجميع، مع تشديد الرقابة الصارمة على أي ممارسات خاطئة قد تؤدي إلى نشوب حرائق تهدد سلامة الممتلكات والأرواح





