نجم ليفربول يعلن عن قراره بشأن مستقبله بعد فوضى التكهنات

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نجم محمد صلاح، لاعب ليفربول، حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق، وسط ترقب كبير لوجهته المقبلة مع اقتراب نهاية الموسم الحالي.

أوضحت التقارير أن محمد صلاح كان قد فاجأ الجماهير في مارس الماضي بإعلانه رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم، رغم استمرار عقده مع النادي حتى يونيو 2027، ما فتح الباب أمام العديد من التكهنات حول محطته القادمة. وأشارت صحيفة ذا صن البريطانية أن النجم المصري يفضل التريث قبل اتخاذ قراره النهائي، مع ميل واضح للبقاء في أوروبا كخيار أول، رغم تلقيه عروضًا مالية مغرية من الدوري السعودي والدوري الأمريكي، إلى جانب اهتمام من أندية أوروبية.

وأضافت الصحيفة أن نادي فنربخشة أجرى محادثات مع وكيل أعمال اللاعب، رامي عباس، لبحث إمكانية ضمه في عقد يمتد لثلاث سنوات، مع عرض مالي يصل إلى 17.3 مليون جنيه إسترليني سنويًا، في إطار خطة لبناء الفريق حوله. إليك أهداف اللاعب في كأس العالم المقبلة ومؤخرا: هدفه على ملعب (30 فيب) في الدوري الإنجليزي الممتاز والثلاثة أهداف في ربع النهائي كأس الاتحاد الأوروبي ضد اليوجونتوس قبل ذلك





