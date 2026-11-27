فنانون مصريون يعزون ضحايا حادث حريق الدائري وتأجلت فعاليات الأوبرا وحفلات تامر حسني تضامنا مع الأسر المتضررة من الحادث الأليم.

قدم فنانون ومؤسسات ثقافية كبرى تعازيهم لأسر ضحايا حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراقي في محافظة الجيزة، والذي وقع مساء يوم الأربعاء. وامتد الحريق المروع ليصيب عدة مركبات بعد انقلاب ناقلة محملة بمواد بترولية، مما دفع النجوم ووزارات الثقافة لإظهار تضامן حقيقي مع الأسر المتضررة.

نجوم الفن يعزون ضحايا الحريق

نشر الفنان عمرو دياب رسالة تعزية عبر فيسبوك، داعيا فيها للرحمة بالمتوفين والصبر لأسرهم والشفاء العاجل للمصابين. وعبرّت الفنانة يسرا عن حزنها العميق لما أصاب العائلات التي فقدت ذويها في هذا الحادث المأساوي. وخصّت ليلى علوي في رسالتها كل أسرة فقدت أحد أفرادها بالمواساة والتعازي الخالصة.

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ونشرت الفنانة شريهان رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، دعت فيها للضحايا وأسرهم قائلة: اللهم إني استودعك بلادي وشعبها الطيب الكريم. كما عبّر محمد هنيدي عن صدمته الشديدة من مشاهد الحريق، وكتب عبر فيسبوك أن المشهد مرعب ويقبض القلوب، داعيا بالرحمة للضحايا.

وقدم تامر حسني وكريم عبد العزيز ومحمد إمام تعازيهم القلبية لأسر المتوفين. وشارك في النعي الفنانة منى زكي وأحمد حلمي وصلاح عبد الله. وعبر الفنان فتحي عبد الوهاب، عبر إنستجرام، موجها رسالة مواساة إلى أهالي الضحايا. كما وجه الفنان جسار رسالة إلى أصدقائه ومحبيه في مصر عبّرا فيها عن تضامنه الكامل معهم.

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وخصصت الفنانة درة رسالتها عبر إنستجرام للأسر التي فقدت أحد أفرادها ومن ينتظرون أخبارا عن ذويهم المصابين. وكتبت درة: قلبي مع كل أسرة فقدت عزيزا في هذا الحادث الأليم. وزار الفنان ياسر جلال مصابي الحريق في مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على حالتهم الصحية. وقدّم واجب العزاء لأسر المتوفين في المستشفى مباشرة.

مبادرات مالية وتأجيل حفلات كبرى

دعا الفنان أحمد العوضي زملاءه في الوسط الفني والقادرين ماديا إلى المساهمة في مساندة أسر المتوفين والمصابين. ووجه العوضي دعوته عبر صفحته على فيسبوك، معربا عن أمله في أن تخفف المساهمات من الأعباء المالية التي تواجهها الأسر بعد الحادث. وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا قدّمت فيه العزاء لأسر المتوفين وتمنت الشفاء للمصابين.

كما نعت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة الضحايا، وشارك الاتحاد العام للفنانين العرب في تقديم التعازي. وأصدر مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج هاني لاشين بيانا أعرب فيه عن مواساته لأسر الضحايا. وتمنياته بتعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفيات الجيزة.

تأجيل الفعاليات الثقافية والحفلات

أعلنت دار الأوبرا المصرية تأجيل أنشطتها الاحتفالية ثلاثة أيام اعتبارا من الخميس 26 نوفمبر. وجاء هذا القرار تنفيذًا لقرار وزارة الثقافة تأجيل الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها الوزارة وقطاعاتها تضامنا مع أسر الضحايا. كما ألغت أكاديمية الفنون بالتنسيق مع محافظة القاهرة فعاليات مشروع شارع الفن التي كانت مقررة أيام الخميس والجمعة والسبت.

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تأجل حفل تامر حسني في مدينتي من الجمعة 27 نوفمبر إلى الجمعة 4 ديسمبر. وأوضح المنظمون أن التذاكر المبيعة تظل صالحة للموعد الجديد دون أي رسوم إضافية. كذلك تأجل حفلان لتامر عاشور كانا مقررين غدا الجمعة وبعد غد السبت ضمن مهرجان الفسطاط الشتوي. وهذا التأجيل يعكس حجم الصدمة التي أصابت الساحة الفنية والثقافية المصرية.