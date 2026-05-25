نجوم الكرة العالمية ودعوا الدوري الإنجليزي الممتاز، وأثار قلق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال مشاركته مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي.

شهدت الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026 ليلة استثنائية، حيث ودع عدد من أبرز نجوم الكرة العالمية داخل الملاعب الإنجليزية، يتقدمهم المصري محمد صلاح والمدرب الإسباني بيب جوارديولا. شهدت المباراة ظهور آخر للظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون، حيث قرر المدرب أرني سلوت الدفع بالثنائي في التشكيل الأساسي، قبل أن يشارك اللاعبان في ممر شرفي من زملائهما. وفي مشهد موازٍ، ودع مانشستر سيتي اثنين من أبرز لاعبيه، برناردو سيلفا وجون ستونز، جماهير الفريق بعد نهاية الموسم، حيث أعلنا رحيلهما بنهاية العقود. وفي ظهوره الأخير مع مانشستر سيتي، أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا رحيله عن الفريق عقب 10 سنوات تاريخية، حيث ودّع الجماهير واللاعبين بكلمات مؤثرة، قبل أن ينهمر بالبكاء خلال التكريم الخاص الذي أقامه النادي له. وفي تطور مقلق، أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قلق جماهير كرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في الساق خلال مشاركته مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، أجبرته على مغادرة الملعب، لتتحول الأنظار إلى حالته الصحية قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، وسط ترقب كبير لنتائج الفحوصات الطبية ومدى جاهزيته للبطولة المنتظرة.

