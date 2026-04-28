نجوى إبراهيم تحتفل بعيد ميلادها وتكشف تفاصيل حياتها الشخصية والفنية

تحتفل اليوم ال فنانة وال إعلامية نجوى إبراهيم ب عيد ميلاد ها، حيث قدمت العديد من الأعمال الفنية التي تظل علامة بارزة في تاريخها الفني الحافل بالانجازات. مسيرة نجوى إبراهيم ، التي تتمتع بباع طويل في عالم الإعلام، أثبتت أيضا موهبتها التمثيلية، حيث كانت تتمتع بالموهبة والجمال، مما دفع المخرجين للاستعانة بها في أعمالهم.

بدأت مسيرتها الفنية مع المخرج يوسف شاهين، الذي شاهدها في أحد برامجها وقرر أن يستعين بها في فيلم "الأرض". وبعد ذلك، قرر أن يستعين بها في فيلم "الاختيار"، لكنها رفضته بسبب مشاهد القبلات. كما اختارها المخرج حسن الإمام للمشاركة في فيلم آخر رفضته أيضا بسبب القبلات، وهو ما دفعه إلى أن يطلق عليها لقب "بوليس الآداب". من أشهر أفلامها "الأرض" و"حتى آخر العمر" و"المدمن" و"الرصاصة لا تزال في جيبي" و"العذاب فوق شفاه تبتسم".

في جانب حياتها الشخصية، تزوجت نجوى إبراهيم ثلاث مرات. الأول من حارس النادي الأهلي الأسبق مروان كنفاني، وأنجبت منه ولدين هما حكم وناصر، وبعد فترة قررت الانفصال. ثم تزوجت من رجل أعمال سعودي، لكن هذه الزيجة لم تستمر سوى عام واحد. أما الزواج الثالث، فقد تزوجت من شخص خارج الوسط الفني والإعلامي.

نجوى إبراهيم، التي واجهت العديد من التحديات في حياتها، ردت لأول مرة على التعليقات والانتقادات السلبية من متابعيها، وعبرت عن صدمتها من شدة رغبتهم في اعتزالها أثناء بثها لحلقة يوم الأحد الماضي في برنامجها الذي يبث على إذاعة نجوم إف إم. وقالت: "لأول مرة أقرأ التعليقات.. يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا". وأضافت: "عايزني أعتزل؟

، ضروري هاعتزل، وعايزنى ايه تانى وقول لكم أنا عندي 80 سنة، وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وهموت قريباً". وبعد ذلك، أعلنت عن تعافيها التام من المرض. واستكملت في رسالتها لأصحاب التعليقات السلبية: "في ناس يستكتر الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، عاوزين ايه؟ ، إيه اللي يريحكم، هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم..

حبوا بعض شوية". نجوى إبراهيم، التي تعتبر من أبرز الشخصيات في عالم الفن والإعلام، واجهت العديد من التحديات والصعوبات في حياتها، لكنها استمرت في العمل والإبداع. من خلال أعمالها الفنية، تركت بصمة لا تمحى في تاريخ السينما المصرية، كما أنها كانت دوما مصدر إلهام للعديد من الفنانين. في الوقت الحالي، تستمر نجوى إبراهيم في تقديم برامجها الإذاعية، حيث تشارك مع الجمهور لحظاتها الفريدة وتقدم لهم نصائحها وأفكارها.

كما أنها تظل مثالا للثبات والإصرار في وجه الصعوبات، وتظل مصدر إلهام للعديد من النساء في المجتمع





