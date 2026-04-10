نجيب ساويرس يعبر عن دعمه للبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يعرب عن حزنه وتضامنه مع لبنان في ظل التصعيد الإسرائيلي، ويدعو إلى وقف العنف. تصاعد التوتر في جنوب لبنان، وتدخلات دبلوماسية للتهدئة.

أعرب رجل الأعمال المصري البارز نجيب ساويرس عن بالغ حزنه وأسفه لما يحدث في لبنان ، البلد الذي يكن له محبة خاصة وشديدة، وذلك في أعقاب ال تصعيد الأخير والاعتداءات ال إسرائيل ية التي طالت الأراضي ال لبنان ية. وعبر حسابه الرسمي على منصة إكس، كتب ساويرس رسالة مؤثرة وجهها إلى الشعب ال لبنان ي، معرباً فيها عن تضامنه ومساندته المطلقة لهم في هذه الظروف العصيبة. كتب ساويرس: إلى لبنان الحبيب، يجب أن تعلموا أنكم البلد المقرب إلى قلوبنا جميعاً.

ثم وجه كلماته القاسية قائلاً: لعنة الله على كل من تسبب في هذا الألم والخراب. وفي الوقت نفسه، بعث برسالة أمل وتفاؤل إلى اللبنانيين، مؤكداً على قدرتهم على تجاوز هذه الأزمة، كما فعلوا في الأزمات السابقة، قائلاً: لكنكم قدها وقدود وستخرجون من هذه الأزمة أقوى وأنجح كما خرجتم من الأزمات السابقة. واختتم رسالته بالإشارة إلى أن الحساب الأخير سيكون عند الله سبحانه وتعالى، معبراً عن خالص محبته ومؤازرته للشعب اللبناني. يعكس هذا الموقف التزام ساويرس العميق بدعم لبنان وشعبها في مواجهة التحديات الراهنة، ويضاف إلى سلسلة مواقفه الداعمة للقضايا الإنسانية والتنمية في المنطقة. \تشهد الساحة اللبنانية تصعيداً خطيراً وتوتراً متزايداً، حيث تتصاعد المواجهات العسكرية في الجنوب، مما ينذر بانفجار شامل على الصعيدين الأمني والاجتماعي. تتزامن هذه التطورات مع ضغوط مكثفة على جميع الأطراف للدخول في مفاوضات بهدف التهدئة والتوصل إلى حلول دبلوماسية. وفي هذا السياق، كثفت مصر من اتصالاتها الدبلوماسية للتدخل العاجل لإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حسبما أعلن وزير الخارجية المصري. في المقابل، أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني المتدهور في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية عزلت المنطقة وعرقلت وصول المساعدات الإنسانية الضرورية إلى السكان المتضررين. من جهة أخرى، يمارس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضغوطاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لخفض التصعيد في لبنان، وذلك خشية انهيار الهدنة مع إيران، وهو ما من شأنه أن يعقد الأوضاع الإقليمية ويزيد من حدة التوتر. وكشفت مصادر دبلوماسية أن ترامب وافق على أن يشمل وقف إطلاق النار الإقليمي الساحة اللبنانية، وذلك بعد مكالمة هاتفية مع نتنياهو. \في سياق متصل، شن سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس، سلسلة غارات جوية على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد تحذيرات إسرائيلية من استعدادات جارية لإطلاق صواريخ باتجاه مناطق إضافية في شمال إسرائيل. هذه التطورات تعكس خطورة الوضع الراهن وتزيد من احتمالية اتساع نطاق الصراع، مما يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً لوقف التصعيد وحماية المدنيين. وتتطلب هذه المرحلة الدقيقة جهوداً دبلوماسية مكثفة من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، والبحث عن حلول سياسية شاملة تضمن الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة بأسرها. إن تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ضروري لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة





