ندوة بقنا حول آليات التعامل مع الحيوانات الضالة ومخاطر الأمراض المشتركة

نظم مجمع إعلام قنا ندوة توعوية بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بقنا، لتوعية المجتمع بمخاطر الحيوانات الضالة والأمراض المشتركة، وعلى رأسها مرض السعار، وكيفية التعامل الآمن معها.

نظم مجمع إعلام قنا ندوة هامة بعنوان 'آليات التعامل مع الحيوانات الضالة '، بالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري ب قنا . تهدف هذه الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بمخاطر انتشار الحيوانات الضالة و الأمراض المشتركة التي تحملها، مثل مرض السعار ، وكيفية التعامل الآمن معها للحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

تأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الأمان الصحي والمجتمعي، تحت رعاية السفير علاء يوسف رئيس الهيئة. ركزت الندوة على تقديم معلومات تفصيلية حول طرق انتقال العدوى من الحيوانات الضالة، خاصة مرض السعار، والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة التعرض للعقر.

استعرضت الدكتورة نجلاء محمد مجاهد، رئيس قسم الإرشاد البيطري بمديرية الطب البيطري بقنا، جهود المديرية في التوعية المجتمعية والحد من مخاطر الحيوانات الضالة، مؤكدة أن دور المديرية لا يقتصر على الخدمات البيطرية بل يمتد إلى نشر الثقافة الصحية والبيئية. كما أوضحت الإجراءات الصحيحة في حالة العقر، مثل غسل الجرح بالماء الجاري لمدة لا تقل عن 20 دقيقة والتوجه الفوري للمراكز الطبية للحصول على لقاح داء الكلب.

الدكتورة إسراء حمدي عبد الرحيم، مدير معهد بحوث صحة الحيوان فرع قنا، شرحت بالتفصيل طرق انتقال فيروس السعار وتأثيره على الجهاز العصبي المركزي، مع توضيح المظاهر المرضية المختلفة لداء الكلب، بما في ذلك الشكل الهياجي والشللي. كما تناولت الندوة أهمية غرس السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الحيوانات وتعزيز الرحمة بها مع الحفاظ على سلامة الإنسان.

أكدت الدكتورة أسماء صابر فؤاد، مدير إدارة التراخيص والتعامل مع الحيوانات الخطرة بمديرية الطب البيطري بقنا، على دور الأسرة في توعية الأبناء بعدم التعامل مع الحيوانات الضالة وتجنب إثارتها أو إيذائها. وأشارت إلى أهمية دور المجالس المحلية في إزالة القمامة لمنع تجمع الحيوانات الضالة، ودور المواطنين في عدم إلقاء بقايا الطعام في الطرقات أو تقديم الطعام للحيوانات الضالة بشكل عشوائي.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض جهود مديرية الطب البيطري في توفير اللقاحات وتحصين الحيوانات المنزلية والشوارع، وآليات الإبلاغ عن الكلاب المفترسة أو المشتبه بإصابتها بمرض السعار. الندوة تهدف إلى تضافر الجهود المجتمعية للحماية من الأمراض المشتركة وتحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحيوانات الضالة مرض السعار الأمراض المشتركة التوعية الصحية قنا

United States Latest News, United States Headlines