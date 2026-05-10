تاريخ النشر: 2022-03-15 عنوان الخبر: ندوة تثقيفية متخصصة حول سرطان الخرافات بين الحقائق والواقع خلاصة الخبر: نظمت كلية العلوم بجامعة القاهرة ندوة تثقيفية متخصصة بعنوان «السرطان بين الحقائق والخرافات»، وذلك بحضور مديري برامج كلية العلوم، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، في مشهد أكاديمي يعكس حرص الجامعة على تعزيز الوعي الصحي والتصدي للمفاهيم المغلوطة المنتشرة حول الأمراض المزمنة، وفي مقدمتها مرض السرطان. وقد تحدث الدكتور محمد عبد الرحمن -أستاذ علاج الأورام بقصر العيني- في الندوة عن أبرز المفاهيم الخاطئة المرتبطة بمرض السرطان، مثل الاعتقاد بأن السرطان ليس مرضًا حقيقيًا، أو أن منع تناول السكر يقضي على الخلايا السرطانية، أو أن التدخل الجراحي والخزعات الطبية تؤدي إلى انتشار الورم، فضلًا عن الترويج لبعض الوصفات والأعشاب باعتبارها بدائل علاجية دون أي إثبات علمي معتمد. وقد تناولت الندوة الحقائق العلمية المتعلقة بطبيعة السرطان باعتباره اضطرابًا في نمو الخلايا، مع التأكيد على أهمية التشخيص المبكر في رفع معدلات الشفاء، والدور المتطور للعلاج الكيماوي والعلاج المناعي والعلاج الموجّه في تحسين فرص التعافي وجودة حياة المرضى، وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية العالمية. وقد أوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن الجامعة تحرص على تنظيم الفعاليات العلمية والتوعوية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التمييز بين الحقيقة العلمية والشائعات، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة الصحية يمثل جزءًا أصيلًا من رسالة الجامعة التعليمية والمجتمعية. وقد أكدت الدكتورة جيهان المنياوي أن بناء الوعي الصحي السليم لم يعد رفاهية، بل ضرورة مجتمعية تفرضها التحديات المعاصرة، مشيرةً إلى أن أخطر ما يواجه المرضى هو الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة، وهو ما يستوجب ترسيخ ثقافة الرجوع إلى المتخصصين والاعتماد على الطب القائم على الأدلة، بما يسهم في حماية الأفراد وتعزيز جودة الحياة والصحة العامة داخل المجتمع.

