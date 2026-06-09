نزوح من pictures ومشاركة الأهلي في الكونفدرالية وتصريحات شوبير

نزوح جماعي من pictures ومحيطها جنوب لبنان بعد إنذار إسرائيلي، بالإضافة إلى كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف الأهلي من عودة أكرم توفيق ومشاركته في كأس الكونفدرالية الأفريقية

تعرض السكان في مدينة صور ومحيطها بجنوب لبنان ل نزوح جماعي بعد إصدار إسرائيل إنذارًا بإخلاء المنطقة. هذا ال نزوح يأتي في إطار التصعيد العسكري المستمر في المنطقة، مما زاد من معاناة المدنيين ودفعهم إلى البحث عن أماكن أكثر أمانًا.

وقد شهدت الطرق الرئيسية المؤدية من pictured ومناطقها المحيطة ازدحامًا كبيرًا مع عمليات إخلاء واسعة النطاق. وتعد هذه التطورات جزءًا من سلسلة من الأحداث المتلاحقة التي تشهدها المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، حيث يتكرر صدور إنذارات مشابهة مما يعيق الحياة الطبيعية ويهدد استقرار السكان. من ناحية أخرى، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف النادي الأهلي من احتمالية عودة أكرم توفيق، لاعب الشمال القطري، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتحدث شوبير، خلال برنامجه الإذاعي على قناة أون سبورت إف إم، عن ملف أكرم توفيق مؤكدًا أنه لا يملك أي معلومات رسمية لكن ما يتم تداوله يشير إلى اقتراب اللاعب من العودة. ومع ذلك أعرب شوبير عن وجهة نظره الشخصية بأنه لا يعتقد أن أكرم توفيق سيعود للأهلي، مع إمكانية أن يكون لمسؤولي النادي وجهة نظر مختلفة.

وأضاف أن أي عودة يجب أن تكون بشروط النادي وبما يتناسب مع سياساته، رغم الأداء الجيد الذي قدمه أكرم مع الشمال القطري في الموسم الماضي. وفي سياق آخر، تناول شوبير مستقبل مشاركة الأهلي في البطولات الأفريقية. وأشار إلى أن هناك تفكيرًا داخل الاتحاد الأفريقي بزيادة عدد الفرق التمثيلية لدول معينة في دوري أبطال أفريقيا، لكن هذه الفكرة تأجلت، مما يعني أن الأهلي سيشارك في كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المقبل.

وبهذا يبرز ملف المدرب الجديد كأولوية للنادي في الفترة الحالية، حيث أن الصفقات الخارجية الأخرى ما زالت غير مؤكدة وت322ت标





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نزوح صور لبنان إسرائيل أحمد شوبير الأهلي أكرم توفيق كأس الكونفدرالية الأفريقية الشمال القطري الاتحاد الأفريقي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيرادات فيلم كريستوفر نولان Oppenheimer تصل لـ890 مليون دولار عالمياوصلت إيرادات فيلم Oppenheimer، إلى 890 مليونًا و 988 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures، منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى

Read more »

فيلم The Equalizer 3 لـ دينزل واشنطن يحقق 133 مليون دولار عالمياحقق فيلم The Equalizer 3 إيرادات وصلت إلى 133 مليونا و32 ألف دولار منذ طرحه يوم 1 سبتمبر الجارى بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures.

Read more »

سيدنى سوينى: قدمت فيلم Madame Web لأسباب تجاريةكشفت الممثلة العالمية سيدنى سوينى المزيد حول بطولتها لفيلم Madame Web من شركة Sony Pictures.

Read more »

4 صور جديدة لـ بول ميسكال من فيلم Gladiator 2 لـ ريدلى سكوتطرحت شركة Paramount Pictures صورا جديدة للنجم العالمى بول ميسكال من الفيلم الجديد المنتظر Gladiator 2.

Read more »

تفاصيل جديدة عن فيلم كريستوفر نولان الجديد.. تعرف عليهابدأ المخرج العالمى كريستوفر نولان العمل على فيلمه الجديد الذى كشفت عن تفاصيله شركة Universal Pictures.

Read more »

تضم أرشيفا شاملا لأفلام السينما الفلسطينية.. إطلاق منصة WATERMELON+ يوم 8 مايو المقبلكشفت Watermelon Pictures عن إطلاق منصة Watermelon+، التي تعرض مكتبة تضم أرشيفًا شاملًا لأفلام السينما الفلسطينية

Read more »