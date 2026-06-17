نسخة جديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة: تطوير شامل وملزمة لتحسين مناخ الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويرًا شاملًا للوثيقة السابقة، حيث تركز على تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح مع وضع خطة تنفيذية محددة المعالم، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة. الوثيقة الجديدة تم إعدادها للحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة للإصدار السابق بنهاية عام 2025، وتم تجديدها مع انتهاء هذه الفترة الزمنية، وتمتد حتى عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل تطويرًا شاملًا للوثيقة السابقة، حيث تركز على تحديد الأهداف الاستراتيجية بشكل واضح مع وضع خطة تنفيذية محددة المعالم، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص و تحسين مناخ الاستثمار ودعم تنافسية ال اقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.

النسخة الجديدة من وثيقة سياسة ملكية الدولة تم إعدادها للحكومة خلال الفترة الزمنية المحددة للإصدار السابق بنهاية عام 2025، وتم تجديدها مع انتهاء هذه الفترة الزمنية، وتمتد حتى عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات الدولة وخطط التنمية الاقتصادية. الوثيقة الجديدة تتناول مجموعة واسعة من الملفات الاقتصادية المهمة، من بينها تطوير السياسة الضريبية، والإصلاحات الجمركية، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز التنمية الصناعية، وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يحقق الهدف الرئيسي المتمثل في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

خطة تنفيذية متكاملة تتضمن مجموعة من المحاور الرئيسية والإصلاحات الاقتصادية المستهدفة، مؤكدًا أن الوثيقة ليست إطارًا جامدًا وإنما قابلة للتطوير والتحديث وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والفرص المتاحة. اختيار القطاعات المستهدفة جاء بعد مشاورات موسعة ودراسات متخصصة شارك فيها خبراء اقتصاديون وممثلون عن مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى أفضل تصور لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

الوثيقة الجديدة تستهدف خلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع معدلات التشغيل والإنتاج خلال السنوات المقبلة





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