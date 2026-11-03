نسمة حامد وانفصالها: جدل واسع حول الأمان السكني والاستقلال المالي للمرأة في مصر والعالم العربي

قصة صانعة المحتوى المصرية نسمة حامد التي خسرت منزل أحلامها بعد 18 عاماً من الزواج أثارت نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول حقوق المرأة المالية والسكنية، مع تدخل نواب ووجهاء لمطالبة بتحديث سياسات الملكية العقارية لحماية المرأة من الأزمات الأسرية.

أثار نشر صانعة المحتوى المصرية نسمة حامد ، تفاصيل انفصالها عن زوجها بعد رحلة زواج استمرت ثماني عشرة عاماً، موجة واسعة من النقاش والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تحولت قصتها إلى رمز لمخاوف مشتركة تتعلق بالاستقرار الأسري والمالي.

كشفت نسمة في مقاطع فيديو متداولة عن خروجها من المنزل الذي وصفته بـ"بيت الأحلام" في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المنزل الذي اشتراه هو وزوجها قبل ثلاث سنوات بعد سنوات طويلة من التضحيات والغربة. وقد عبرت عن صدمتها العميقة من هذه النهاية المفاجئة، قائلة إن المنزل الذي احتفلت بشرائه وتحملته فيه مشاق البناء لم يعد ملكاً لها، مما أثار تعاطفاً كبيراً من جانب المتابعين الذين رأوا في تجربتها صورة قاسية لكسر الحلم الأسري بعد عقدين من المساندة والوفاء.

Also read خلاف بسبب طفل يشعل معركة بين 12 شخصًا.. تفاصيل مشاجرة البساتين

رحلة نسمة حامد الزوجية من القاهرة إلى أمريكا

بدأت حكاية نسمة الزوجية منذ قرابة ثمانية عشر عاماً داخل شقة صغيرة في منطقة شبرا بالقاهرة، حيث وقفت بجانب زوجها في الأوقات الصعبة ودعمته في مساره نحو تحسين الظروف المعيشية للأسرة. ومع قرار السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثاً عن مستقبل أفضل، كرست نسمة جزءاً كبيراً من وقتها لرعاية أسرتها وتحمل تحديات الحياة في الغربة والتنقل بين عدة مساكن حتى تمكنت من شراء منزل دائم.

ولكن بعد أن تحقق حلم الاستقرار المادي، انهار الزواج، مما جعل العديد من رواد الإنترنت يعبرون عن حزنهم وحسرتهم على ما فقدته من سنوات من العمر والجهد. وقد تداول مستخدمون عباراتها المؤثرة التي اختزلت الألم في القول إن العوض لم يكن بيتاً يملكه، مما عكس حالة من الانهيار النفسي والعاطفي التي تعيشها العديد من النساء اللواتي يربطن أمنهن بالسكن المستقر والشريك الحاضر.

Advertisement

تدخل نائبة البرلمان المصري لقضية حقوق الملكية

لم تبقِ القصة ضمن إطار الشخصيات العامة فحسب، بل امتدت لتثير نقاشاً مجتمعياً واسعاً حول قضايا الأمان السكني للمرأة وحقوق الملكية، حيث تدخلت نائبة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد للإعراب عن الاهتمام بالقضية. وقد اعتبرت النائبة أن هذه الحادثة تفتح ملفاً مهماً حول امتلاك النساء للأصول العقارية كوسيلة للحفاظ على الاستقرار المعيشي بعد الأزمات الأسرية، مشددة على أن امتلاك مسكن مستقل ليس رفاهية بل ضرورة للحماية الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي.

وفي المقابل، ظهرت أصوات متعددة على المنصات الاجتماعية؛ فبينما دعا البعض إلى التعاطف مع نسمة والتذكر بأن الاستقلال المالي والسكني من أهم مقومات الأمن النفسي للمرأة، أكد آخرون على ضرورة عدم إصدار أحكام نهائية بناءً على رواية طرف واحد فقط، ودعوا إلى الاستماع للجانبين لمعرفة الحقيقة الكاملة حول تفاصيل الملكية والحقوق القانونية التي لم تُعرض بشكل كامل في البداية، مما خلق جدلاً بين الرغبة في دعم الضحية والحفاظ على مبادئ العدالة والموضوعية.