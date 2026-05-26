نشأت الديهي يشن هجوماً عنيفاً على أكمل قرطام ويؤكد رفض ابتزاز الدولة المصرية

في حلقة نارية من برنامج بالورقة والقلم، هاجم الإعلامي نشأت الديهي تصريحات أكمل قرطام واصفاً إياها بمحاولات ابتزاز رخيصة للدولة، ومؤكداً أن عهد الفوضى انتهى وأن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.

شهدت الساحة الإعلامية المصرية حالة من الجدل الواسع عقب الحلقة الأخيرة من برنامج بالورقة والقلم الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية Ten، حيث شن الديهي هجوماً عنيفاً ولاذعاً على التصريحات التي أدلى بها المهندس أكمل قرطام من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرها على حساباته الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبر الديهي أن ما قام به قرطام لا يتعدى كونه محاولة مكشوفة وواضحة لابتزاز الدولة المصرية، مشدداً على أن هذا الأسلوب في التعامل مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف. وأوضح الديهي أن الدولة المصرية في مرحلتها الحالية لا تقبل المساومة ولا تخضع للضغوط، مؤكداً أن عهد الفوضى الذي شهدته البلاد في سنوات سابقة قد انتهى تماماً، وأنه لم يعد هناك مكان للمبتزين الذين يحاولون استخدام منصات التواصل الاجتماعي للضغط على مؤسسات الدولة أو لوي ذراعها لتحقيق مكاسب شخصية أو قانونية خارج إطار القضاء.

وفي تفاصيل أكثر حول هذه المواجهة الإعلامية، أشار نشأت الديهي إلى أن أكمل قرطام قام بنشر أربعة مقاطع فيديو عبر حساباته، عبر فيها عن استنكاره الشديد للإجراءات القانونية والإدارية التي اتخذتها الدولة بحق عقاره وقصره، حيث ادعى قرطام في فيديوهاته أن الدولة تستولي على أملاكه كنوع من المكايدة الشخصية، قائلاً في تحدٍ واضح إن هذه الأرض وهذا القصر هي ملكه الخاص وأمواله، بل وذهب إلى حد القول إن على الدولة أن تأخذ القصر وتحوله إلى متحف.

وهو الأمر الذي اعتبره الديهي استهتاراً بمؤسسات الدولة وتجاوزاً غير مقبول، مؤكداً أن القانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض يمتلك القدرة على الضغط على الدولة المصرية أو إجبارها على اتخاذ قرارات تخالف القانون أو تضر بالمصلحة العامة، مشدداً على أن هيبة الدولة تكمن في تطبيق القانون بصرامة ومساواة بين جميع المواطنين بغض النظر عن مناصبهم أو ثرواتهم. كما استطرد الديهي في تحليله مؤكداً أن الرسائل التي يجب أن تصل إلى الجميع هي أن الدولة المصرية قوية ومستقرة، وأن أي محاولة للالتفاف على القانون أو استخدام أساليب الابتزاز الرخيص لن تجد سوى الرد الحازم.

وأضاف أن قوة الدولة لا تكمن فقط في أجهزتها التنفيذية، بل في إيمانها المطلق بأن سيادة القانون هي المظلة الوحيدة التي تحمي الجميع، وأن من لديه حق يمكنه اللجوء إلى القضاء المصري العادل لاسترداده، بدلاً من محاولة إثارة الرأي العام عبر فيديوهات قصيرة تهدف إلى تشويه صورة الإجراءات الحكومية.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية تسير في طريق البناء والتنمية، وأن أي محاولات لعرقلة هذا المسار أو استغلال الثغرات لإثارة الفوضى ستواجه بحسم، لأن استقرار الوطن فوق كل اعتبار، ولأن كرامة الدولة وهيبتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه، محذراً من أن السكوت عن مثل هذه التصرفات قد يفتح الباب أمام آخرين لمحاولة ممارسة الابتزاز، وهو ما لن تسمح به القيادة السياسية أو المؤسسات الرقابية في مصر، مؤكداً أن مرحلة الدولة القوية التي لا ترهبها الضغوط هي الواقع الذي نعيشه الآن





