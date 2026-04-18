نشرة الشروق الاقتصادية: تأمين الطاقة وتأمينات الحياة المصرية، وزيادات أسعار الحديد، ومبادرة طريق مكة، وإدانة دبلوماسية لإسرائيل

تغطي نشرة الشروق الاقتصادية لهذا اليوم عدة قضايا هامة، بما في ذلك تأمين احتياجات الطاقة للصيف القادم، وطرح مصر وثائق تأمينات الحياة في الربع الثاني من 2026، بالإضافة إلى أسباب زيادة أسعار الحديد. كما تستعرض النشرة نجاح مبادرة 'طريق مكة' في تسهيل وصول الحجاج الماليزيين، وتتناول إدانة مصر وتسع دول أخرى لتعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في 'أرض الصومال'.

18 أبريل 2026.. نشرة الشروق ال اقتصاد ية: تأمين احتياجات ال طاقة خلال الصيف.. وطرح مصر ل تأمينات الحياة خلال الربع الثاني من 2026 أكدت نشرة الشروق ال اقتصاد ية، استمرار الجهود المبذولة لتأمين احتياجات ال طاقة خلال فصل الصيف القادم، حيث أشار وزير البترول إلى جاهزية كاملة لقطاع البترول والغاز لمواجهة أي تحديات محتملة. ويأتي هذا التأكيد في ظل تزايد الطلب المتوقع خلال الأشهر الحارة. كما كشفت النشرة عن خطط الحكومة المصرية لطرح وثائق تأمينات الحياة خلال الربع الثاني من عام 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والتأمين لدى المواطنين وتوفير شبكات حماية مالية للأسر.

هذا الطرح المنتظر سيشمل مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المصممة لتلبية احتياجات شرائح مختلفة من المجتمع، مع التركيز على الشفافية وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات. في سياق آخر، أثارت زيادة أسعار الحديد بقيمة 3000 جنيه موجة من القلق في قطاع مواد البناء. وعزا رئيس شعبة مواد البناء هذه الزيادة بشكل أساسي إلى فرض رسوم حماية على البيلت، وهي مادة خام أساسية في صناعة الحديد. وطالب رئيس الشعبة بضرورة مراجعة هذه الرسوم لتخفيف الأعباء على المصنعين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن الارتفاعات المتتالية تؤثر سلباً على حركة السوق العقاري وتزيد من تكلفة المشاريع الإنشائية.

وتشكل هذه الزيادات تحدياً كبيراً للمقاولين والمطورين العقاريين الذين يسعون للوفاء بالتزاماتهم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتشمل الآثار المترتبة على هذه الزيادات أيضاً ارتفاع أسعار المنتجات النهائية التي تعتمد على الحديد في تصنيعها، مما يؤدي إلى تضخم في أسعار السلع الاستهلاكية.

على صعيد آخر، وصلت إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم السبت أولى رحلات المستفيدين من مبادرة 'طريق مكة' قادمة من ماليزيا. وتهدف هذه المبادرة، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات السعودية، إلى تسهيل إجراءات الحج والعمرة لضيوف الرحمن من الدول المشاركة.

وتشمل هذه الإجراءات إنهاء كافة المتطلبات اللازمة للحج في بلد المغادرة، بما في ذلك التحقق من الخصائص الحيوية وإصدار التأشيرات إلكترونياً، واستكمال إجراءات الجوازات والصحة، ثم نقل الحجاج مباشرة إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة عبر مسارات مخصصة. وتعد هذه المبادرة في عامها الثامن، وتبرز أهميتها في تعزيز تجربة الحجاج وتوفير الراحة لهم منذ لحظة وصولهم إلى المطار، مما يعكس الاهتمام الكبير بتوفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وتشمل الجهات الشريكة في تنفيذ المبادرة وزارات الخارجية، الصحة، الحج والعمرة، الإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، الهيئة العامة للأوقاف، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع الشريك الرقمي (مجموعة إس تي سي).

وفي سياق آخر، أدانت مصر وتسع دول أخرى إعلان إسرائيل عن تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى بـ 'أرض الصومال'. ويعتبر هذا الإعلان تجاوزاً للقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات سياسية متصاعدة. وشددت الدول المدينة على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف مثل هذه الإجراءات التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع الإقليمية.

كما تم التساؤل حول صلاحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الخط الأصفر بلبنان، بعد تداول هذا الخبر رسمياً، مما يثير قلقاً إضافياً بشأن تداعيات هذه التحركات على الاستقرار الأمني في المنطقة. وتؤكد هذه الإدانات الجماعية على رفض المجتمع الدولي لهذه الخطوات الأحادية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي وتسهم في تأجيج الصراعات.





