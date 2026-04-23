نشرة الشروق الاقتصادية والرياضية: ارتفاع الدولار، فوز الزمالك، واستعداد الأهلي لتصفيات BAL

نشرة شاملة تغطي آخر التطورات الاقتصادية والرياضية في مصر، بما في ذلك ارتفاع سعر الدولار، فوز الزمالك على بيراميدز، واستعداد فريق الأهلي لكرة السلة لتصفيات بطولة إفريقيا للأندية.

في نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026، شهد سعر الدولار الأمريكي استمرارًا في الارتفاع مقابل الجنيه المصري، حيث تراوح الارتفاع بين 44 و 61 قرشًا في تعاملات اليوم.

يأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الدولار واستمرار الضغوط على الاقتصاد المحلي. وقد أثر هذا الارتفاع على أسعار العديد من السلع والخدمات، مما أثار قلقًا لدى المستهلكين والمحللين الاقتصاديين. وتوقع خبراء اقتصاديون استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في سعر الدولار خلال الفترة القادمة، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات فعالة للحد من الطلب على العملة الأمريكية وزيادة المعروض منها. من ناحية أخرى، شهدت البورصة المصرية اليوم عودة الارتفاع بعد فترة من الهبوط، مدفوعة بأداء إيجابي لبعض القطاعات الرئيسية.

وقد ساهم هدف بيزيرا في تعزيز الثقة في السوق وتحفيز المستثمرين على الشراء. وفي سياق رياضي، حقق نادي الزمالك فوزًا ثمينًا على نادي بيراميدز في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، مما عزز من صدارته للبطولة. وقد قدم الزمالك أداءً قويًا ومتميزًا، وتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له لتحقيق الفوز. بينما أعلنت وكالة رويترز للأنباء عن إقالة وزير البحرية الأمريكي، دون الكشف عن الأسباب وراء هذه الإقالة.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه البنتاغون تغييرات كبيرة في قيادته العليا. وفي أخبار الرياضة، أكد سيف سمير، قائد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، على الجاهزية التامة للاعبين لخوض منافسات تصفيات بطولة إفريقيا للأندية الـ«BAL». وأوضح سمير أن الفريق وصل إلى المغرب منذ عدة أيام وبدأ التحضير بقوة للمباريات، مؤكدًا على الروح المعنوية العالية للاعبين وطموحهم في تحقيق الفوز. وأشار إلى أن اللاعبين يدركون أهمية هذه التصفيات وتأثيرها على مسيرة الفريق في البطولة.

وأضاف سمير في تصريحات رسمية: وصلنا إلى المغرب منذ ثلاثة أيام، ونحن نستعد لمواجهة قوية أمام الإفريقي التونسي في افتتاح مشوارنا في التصفيات. والمباريات العربية دائمًا ما تتسم بالندية والجدية والإثارة، ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة هذا التحدي. وأكد سمير على أن الفريق يسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات، لأن تصدر المجموعة يمنح الفريق أفضلية كبيرة في الأدوار التالية، ويساعده على الوصول إلى المباراة النهائية.

وأوضح أن بطولة الـ«BAL» هذا العام قوية للغاية، حيث تضم العديد من الفرق المتميزة التي تعتمد على عدد كبير من اللاعبين المحترفين، مما يزيد من قوة المنافسة. وأشار إلى أن الفريق يضم عناصر مميزة تمتلك خبرات كبيرة، وهو ما يمنحه القدرة على المنافسة والظهور بمستوى قوي خلال البطولة. وأضاف سيف سمير أن الفريق يركز بشكل كامل على تحقيق الفوز في التصفيات، وأنه لا ينظر إلى أي عوامل أخرى سوى تحقيق الهدف المنشود.

وأكد على أن اللاعبين ملتزمون بتنفيذ تعليمات المدرب واللعب بروح الفريق الواحد. وأتم سمير تصريحاته قائلًا: نسعى لإسعاد جماهير الأهلي العظيمة، ونركز على تحقيق نتائج قوية في التصفيات، إلى جانب الاستعداد الجيد لمواجهة الاتحاد السكندري في نهائي دوري السوبر. ونحن واثقون من قدرتنا على تحقيق الفوز في كلا البطولتين وإسعاد جماهيرنا. وتأتي هذه التصريحات في ظل استعدادات مكثفة للفريق، حيث يخوض اللاعبون تدريبات يومية بهدف رفع مستوى اللياقة البدنية والمهارات الفنية.

ويولي الجهاز الفني للفريق اهتمامًا خاصًا بتحليل أداء المنافسين ووضع الخطط المناسبة لمواجهتهم. ومن المتوقع أن يشهد الفريق دعمًا جماهيريًا كبيرًا في المغرب، حيث يتوقع وصول عدد كبير من مشجعي الأهلي لتشجيع الفريق ومساندته في التصفيات. ويعكس هذا الدعم الجماهيري مدى تعلق جماهير الأهلي بفريق كرة السلة ورغبتهم في رؤيته يحقق النجاح والبطولات





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

افتتاح مجموعة النيل من الدوري الإفريقي لكرة السلة «BAL» والأهلي يحقق فوزه الأول - بوابة الأهرامافتتحت الأربعاء منافسات اليوم الأول من مجموعة النيل لبطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL

Read more »

مدرب سلة الأهلى: الفوز هدفنا فى كل البطولات.. وهذا سبب عدم مشاركة إيهاب أمين - اليوم السابعأكد الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفنى لفريق سلة الأهلى، أن الحضور الجماهيرى فى مباراة الفريق اليوم أمام فيروفيارو ببطولة bal لم يكن نفس عدد الجماهير فى نهائيات الدورى والكأس بالإسماعيلية..

Read more »

رجال سلة الأهلي يواجه سيتي أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal» | قناة صدى البلدرجال سلة الأهلي يواجه سيتي أويلرز الأوغندي في بطولة الـ«bal»

Read more »

استئناف تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL اليوم | قناة صدى البلداستئناف تصفيات مجموعة النيل في بطولة BAL اليوم

Read more »

موعد مباراة سلة الأهلي واستاد مالي في بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3» | قناة صدى البلدموعد مباراة سلة الأهلي واستاد مالي في بطولة إفريقيا للأندية «BAL 3»

Read more »

غدًا.. الأهلي يخوض منافسات بطولة إفريقيا «BAL» لكرة السلةيخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، غدًا الجمعة، منافسات بطولة إفريقيا &171;BAL&187;.

Read more »