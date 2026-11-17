كثافات مرورية بطريق الجيش وقاهرة الكبرى مع تفعيل رقم الإغاثة 01221110000. تفاصيل التحويلات وأحجام الحركة في المحافظات خلال الذروة المسائية.

أكد محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية في محطة الراديو 9090 ، أن معدلات سير المركبات تتجاوز حالياً 71% على مختلف الطرق والمحاور خلال فترة الذروة المسائية. جاء ذلك في استعراضه لأبرز المعلومات الواردة بالنشرة المرورية الرقمية، والتي توضح حالة الحركة على كافة المحاور الرئيسية في الجمهورية.

تفعيل خدمات الإغاثة والإرشادات الأمنية

أوضح صابر أن الجهاز يعمل على تفعيل رقم الإغاثة المرورية 01221110000 على كافة الطرق السريعة، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 136 بمحافظتي القاهرة والجيزة لاستقبال استفسارات المواطنين والإبلاغ عن الحوادث. تم نشر الخدمات المرورية بمحيط المنشآت التعليمية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة حفاظاً على سلامة المواطنين.

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كما أشار إلى توجيه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق، بهدف توحيد المعايير وتعزيز الهوية البصرية. يأتي هذا التوجيه لتعزيز السلامة المرورية والاستدامة والحد من التشوه البصري في المشهد الحضاري.

أحجام الحركة في مناطق القاهرة والجيزة

تشهد الحركة المرورية أحجاماً بطريق الجيش بمنطقتي الرمل وجليم، وكذلك أحجاماً متفرقة بشارع عمر لطفي ومحور أبو قير. كما توجد كثافات متفرقة بمحور فيكتوريا إيمانويل المتجه إلى كايروسيز مول، ومحور 14 مايو المتجه إلى ميدان سموحة. يُفضل سلوك محور المحمودية الجديد بمتوسط زمن وصول يبلغ 10 دقائق.

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يُفضل القادم من طريق قناة السويس المتجه إلى باب شرق محور التعمير وكوبري القباري بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. أما القادم من الطريق الدولي الساحلي المتجه إلى مناطق 45 أو مصطفى كامل أو المعمورة، فيفضل سلوك محور الفريق عزت سليمان الجديد بمتوسط زمن وصول 10 دقائق.

توجد كثافات متفرقة أعلى كوبري أكتوبر وكوبري 15 مايو بمنطقة الزمالك، وأعلى كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة. كما تشهد كورنيش العجوزة والكيت كات وشارع مراد وميدان الجيزة أحجاماً مرورية، مع انتشار الخدمات بإشراف اللواء عمر عبد النعيم وكيل مرور الجيزة.

كثافات مرورية في المحافظات الشرقية والغربية

في محافظة الشرقية، توجد أحجام متفرقة بشارع سعد زغلول والجامعة، وشارع المحافظة المؤدي إلى ميدان الصاغة. يُفضل سلوك شارعي أحمد ماهر والتجنيد بمتوسط زمن وصول 10 دقائق، في ظل تكثيف الخدمات بإشراف العميد تامر مباشر مدير مرور الشرقية.

توجد أحجام مرورية بشوارع جيهان السادات وعبد السلام عارف والجيش المؤدي إلى حي الجامعة، وشارع الجمهورية المؤدي إلى موقف سندوب. يُفضل سلوك شارعي أحمد ماهر والجلاء بمتوسط زمن وصول متوقع يبلغ 10 دقائق لضمان انسيابية الحركة.

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في محافظة الغربية، توجد أحجام مرورية بمدخل مدينة طنطا وشارع الجيش والنحاس والمديرية وميدان المحطة. يُفضل استخدام شارع طه الحكيم بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، في إطار نشر الخدمات وإزالة الانتظار الخاطئ بإشراف العميد هاني عزيز مدير مرور الغربية.

حركة المرور في الدقهلية والقليوبية والفيوم

تشهد مناطق الشهابية وجامع آدم وأبو الوفا أحجاماً مرورية، ويُفضل سلوك الكورنيش والكوبري المعدني بمتوسط زمن وصول 8 دقائق. تنتشر الخدمات بإشراف العميد محمد عوض التل مدير مرور دمياط لاستيعاب أكبر قدر من حركة السيارات عند مداخل ومخارج المدينة.

في القليوبية، تتوافد أحجام مرورية بالطريق الزراعي من شبرا الخيمة ومتجه إلى المحافظات، ويُفضل سلوك محور بنها الحر. يشهد القطاع تكثيف الخدمات بإشراف اللواء محمد البطوطي مدير مرور القليوبية، بينما تعمل الطرق المؤدية إلى الفيوم بشكل طبيعي مع وجود أحجام بشارع النبوي المهندس.

في شرق القاهرة، تم وضع خطة عاجلة لتصفيه الأحجام بإشراف اللواء محمد سيف وكيل مرور القاهرة. كما توجد أحجام بشارع محمد علي وأوجينا في الإسماعيلية، ويُفضل سلوك شارع عبد الرحمن شكري بمتوسط زمن وصول 9 دقائق، وسط انتشار الخدمات بإشراف العميد أحمد عامر مدير مرور الإسماعيلية.