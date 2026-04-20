نشرة الاقتصاد والإعلام: تحديات السوق المالي ومؤتمر جامعة عين شمس حول الوعي الرقمي

تقرير شامل حول تقلبات أسعار الصرف وهبوط البورصة، ومناقشات مؤتمر جامعة عين شمس الدولي حول دور الإعلام في التحول الرقمي والتنمية الوطنية.

شهدت الأجواء الاقتصادية في مصر تطورات لافتة يوم 20 أبريل 2026، حيث سجلت مؤشرات السوق المالي تراجعاً ملحوظاً، إذ هبطت البورصة بأكثر من 1 في المئة، بالتزامن مع عودة سعر صرف الدولار الأمريكي للارتفاع ليتجاوز حاجز الـ 52 جنيهاً مجدداً.

وفي سياق إقليمي، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية باستمرار قرار طهران بعدم الانخراط في المفاوضات في الوقت الراهن، بينما أثارت النائبة سناء السعيد قضية قانونية هامة، معتبرة أن التوجه نحو محاسبة أصحاب العدادات الكودية بأثر رجعي يعد خرقاً للقسم الدستوري ومخالفة صريحة لنصوص الدستور المصري، مما فتح باباً واسعاً للجدل القانوني والسياسي. وعلى صعيد آخر، احتضنت جامعة عين شمس فعاليات مؤتمرها الدولي الرابع عشر تحت عنوان الجامعات قاطرات للتنمية الوطنية.. نحو الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، حيث دارت نقاشات معمقة حول دور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي. وقد أدارت الجلسة الدكتورة هبة شاهين، عميد كلية الإعلام، بمشاركة نخبة من صانعي القرار والخبراء، منهم المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، والدكتورة ثريا البدوي رئيسة لجنة الإعلام بمجلس النواب، والدكتورة هويدا مصطفى نائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات المؤسسات الصحفية كالأهرام والأخبار. ركزت الجلسة على أن الإعلام شريك استراتيجي في رؤية مصر 2030، حيث تم استعراض التحديات الرقمية الجسيمة، بما فيها أمن المعلومات وانتشار الأخبار المضللة، مؤكدين على ضرورة صياغة سياسات إعلامية تضع مصلحة المواطن في قلب اهتمامها لضمان استقرار المجتمع ودفع عجلة التنمية المستدامة. وفي مداخلاتهم القيمة، أكد المشاركون على ضرورة التكامل التام بين المؤسسات التعليمية والإعلامية، حيث أوضحت المهندسة غادة لبيب أن التحول الرقمي يتطلب وعياً مجتمعياً موازياً، خاصة فيما يتعلق بخدمات منصة مصر الرقمية التي توفر مئات الخدمات الحكومية، مشددة على أن الوعي هو المفتاح الحقيقي لاستفادة المواطن من هذه التقنيات. ومن جانبها، نبهت الدكتورة هويدا مصطفى إلى أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في عصر إعلام المواطن، بينما دعا الكاتب الصحفي ماجد منير إلى أهمية المصداقية والتحليل العميق في مواجهة الشائعات الرقمية، مشيراً إلى الدور التاريخي للمؤسسات الصحفية العريقة في هذا المجال. كما اختتم الدكتور أسامة السعيد النقاش بالحديث عن إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول نحو الإعلام التفاعلي، مؤكداً أن الإعلام الحديث لم يعد مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل بات ركيزة أساسية في صياغة الفكر التنموي، شريطة أن يتم توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الإنسان والوطن، بما يضمن بناء جبهة داخلية قوية واعية قادرة على مواجهة كافة التحديات المعاصرة بكل اقتدار ومهنية





