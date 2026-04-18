نشرة الشروق الاقتصادية: تأمين الطاقة، طرح تأمينات الحياة، وتطورات محلية وعالمية

تستعرض نشرة الشروق الاقتصادية لـ 18 أبريل 2026 أبرز المستجدات الاقتصادية، بما في ذلك جهود مصر لتأمين احتياجات الطاقة الصيفية وطرح منتجات تأمين الحياة. كما تتناول توجيهات الرئيس السيسي بتسريع مشروعات الإسكان ومبادرة حياة كريمة، وارتفاع أسعار الحديد، بالإضافة إلى تصريحات البابا فرنسيس بشأن السلام وجدله مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي هذه التوجيهات في إطار حرص الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين وتوفير بيئة سكنية لائقة، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة في المناطق الأكثر احتياجًا. تهدف هذه المشروعات إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ورفع مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية في القرى والمناطق المستهدفة.

في سياق آخر، شهدت أسعار الحديد زيادة ملحوظة وصلت إلى 3000 جنيه للطن. وأرجع رئيس شعبة مواد البناء هذه الزيادة بشكل أساسي إلى فرض رسوم حماية على البيلت، وهو المادة الخام الأساسية لصناعة الحديد. هذه الزيادة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، مما قد يترتب عليه ارتفاع في أسعار العقارات. تطالب الشعبة بمراجعة هذه الرسوم لتخفيف الأعباء على المستهلكين والصناعة.

على الصعيد العالمي، صرح البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، يوم السبت، بأنه غير مهتم بالدخول في أي جدل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب الدائرة، مؤكداً في المقابل التزامه بالتبشير برسالة الإنجيل التي تدعو إلى السلام. جاءت تصريحات البابا ردًا على الجدل المتصاعد الذي شهدته عناوين الأخبار هذا الأسبوع، والمتعلق بانتقادات ترامب لرسالة السلام التي يطرحها الفاتيكان. أوضح البابا أن عظاته لا تستهدف شخص الرئيس الأمريكي بل تعكس تعاليم الإنجيل الأوسع نطاقًا حول السلام والمصالحة.

أشار البابا إلى وجود رواية غير دقيقة تمامًا للواقع، والتي نشأت بسبب الوضع السياسي الذي صاحب تعليقات الرئيس الأمريكي الأولى خلال زيارته. وقد بدأ ترامب هذه الانتقادات عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، منتقدًا دعوة البابا للسلام في ظل تصاعد حدة الصراع. اتهم ترامب البابا بالتساهل مع الجريمة، والتقارب مع التيارات اليسارية، مشيرًا إلى أنه أول بابا أمريكي ينتقد انتخابه.

من ناحية أخرى، يتجه الاقتصاد المصري نحو تأمين احتياجات البلاد من الطاقة خلال فصل الصيف، الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك. وتعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء والوقود، لتجنب أي انقطاعات أو أزمات. وفي تطور اقتصادي هام، من المقرر أن تقوم مصر بطرح منتجات تأمين الحياة خلال الربع الثاني من عام 2026. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التأمين وزيادة الوعي بأهمية هذا النوع من الحماية للأفراد والأسر، بهدف توفير شبكات أمان مالية ودعم استقرار المجتمع





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ماذا حدث لـ عيار 21.. أسعار الذهب في الصاغة اليوم الأحد 22-2-2026 |عاجلشهدت أسعار الذهب في محال الصاغة اليوم الأحد عيار 18 استقرارا ملحوظا مع بداية اليوم الأحد 22 2 2026 - الوطن

Read more »

مواعيد مسلسل «على قد الحب» الحلقة 18 والقنوات الناقلةيعرض مسلسل “على قد الحب” الحلقة 18، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ضمن مسلسلات رمضان 2026، حصرياً على قناة CBC وCBC دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

Read more »

أولاد الراعي الحلقة 18.. مفاجأة تقلب مجرى الأحداثشهدت الحلقة 18 من مسلسل «أولاد الراعي»، المعروض ضمن دراما رمضان 2026، تطورات مشوقة

Read more »

بدء اجازة عيد الفطر في المدارس من اليوم وحتى الإثنين القادمتُغلق جميع المدارس الحكومية والرسمية والخاصة أبوابها ، من اليوم الخميس 18 مارس 2026 ، حيث تبدأ اليوم اجازة عيد الفطر 2026 في المدارس ، وذلك للطلاب والمعلمين والأخصائيين و الإداريين .

Read more »

18 لاعبا من الدوري المصري يطاردون المجد العالمي في 2026تتجه أنظار نخبة نجوم الدوري المصري نحو الأفق العالمي إذ يراود حلم التواجد في نهائيات كأس العالم 2026 مخيلة اللاعبين المحليين الساعين لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المصرية - الوطن

Read more »

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 إبريل 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحيحظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 18 إبريل 2026، يأتي يوم السبت 18 إبريل 2026 محمّلًا بطاقة فلكية متغيرة تحمل لكل برج مجموعة من الفرص والتحديات في آنٍ واحد،

Read more »