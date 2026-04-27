نشرة الشروق الاقتصادية: ارتفاع بالبورصات العربية ومناقشة تحويل مستشفى العياط

ارتفاع بالبورصات العربية، قصف إسرائيلي يرد عليه حزب الله، ومناقشة تحويل مستشفى العياط المركزي إلى مستشفى عام في مجلس الشيوخ المصري، بالإضافة إلى تطورات رياضية وزراعية.

في نشرة اقتصاد ية شاملة ليوم السابع والعشرين من أبريل لعام ألفين وستة وعشرين، شهدت البورصات العربية ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها، بالتزامن مع تسجيل أسعار الطيور في مدينة الإسكندرية زيادة ملحوظة.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلن حزب الله عن تنفيذ عمليات قصف استهدفت دبابة وجرافة عسكريتين إسرائيليتين، وذلك ردًا على ما وصفه بالعدوان المستمر. وفي سياق رياضي، حسم إبراهيم حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، موقف اللاعب محمد صلاح بشأن المشاركة في كأس العالم لعام ألفين وستة وعشرين، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.

وفي قلب المشهد السياسي والاجتماعي، عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ المصري جلسة هامة لمناقشة اقتراح برغبة تقدم به النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، يتعلق بتحويل مستشفى العياط المركزي، الواقع في محافظة الجيزة، إلى مستشفى عام. يأتي هذا الاقتراح في إطار رؤية الدولة المصرية الطموحة للارتقاء بالمنظومة الصحية الشاملة، والقضاء على ظاهرة قوائم الانتظار الطويلة التي يعاني منها المرضى.

وأكد النائب البديوي أن هذا المقترح يمثل استجابة مباشرة للنهضة التنموية الكبرى التي تشهدها مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وحقًا أصيلًا لأبناء مركز العياط في الحصول على خدمة طبية عالية الجودة تضمن لهم حياة كريمة. وأوضح النائب أن مركز العياط يمثل نقطة انطلاق حيوية لمحافظة الجيزة من جهة الجنوب، على حدود محافظة بني سويف، ويمتد على طول جغرافي يتجاوز الخمسين كيلومترًا، ويخدم شريحة سكانية ضخمة تضم حوالي تسعة وثلاثين قرية، يسكنها ما يقرب من مليون نسمة.

هذا التعداد السكاني الكبير يجعل من تحويل المستشفى إلى مستشفى عام ضرورة ملحة، تتماشى مع المعايير والاشتراطات التي تضعها وزارة الصحة المصرية. وأشار النائب إلى أن المواطنين في مركز العياط يواجهون صعوبات جمة في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، خاصة في حالات الطوارئ والحالات الحرجة، حيث يتم تحويل أغلب هذه الحالات إلى المستشفيات الجامعية في القاهرة والجيزة، مما يتطلب قطع مسافات طويلة تتجاوز الثمانين كيلومترًا. هذه المسافات الطويلة وزمن الرحلة المضني يهددان حياة المرضى، ويعرضونهم لمضاعفات خطيرة.

وشدد النائب البديوي على أن الوضع الحالي لمستشفى العياط المركزي يعتمد على نظام التعاقد المباشر، وهو ما يؤدي إلى نقص حاد في الكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الفنية الحديثة. وأكد أن تحويل المستشفى إلى مستشفى عام سيوفر ميزانيات كافية وتجهيزات متطورة تليق بحجم القوى البشرية في المركز، وتلبي احتياجات السكان المتزايدة.

وأضاف النائب أن هذه الخطوة الإيجابية ستساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط الهائل على مستشفيات العاصمة، وستكون ركيزة أساسية في تجهيز المركز للدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين. كما أنها ستساعد في إصلاح إرث طويل من تدني الخدمات الصحية في المنطقة. وطالب النائب محمد البديوي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المستشفى، مؤكدًا أن هذا حق أصيل لأبناء العياط في توفير أصل الحياة، وهو الصحة.

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أندريه زكي على أهمية مبادرة ازرع، واصفًا إياها بأنها نموذج تنموي رائد يساهم بشكل فعال في تحقيق الأمن الغذائي المستدام. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعتمد على تشجيع الزراعة المحلية، وتوفير الدعم للمزارعين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية. وأضاف أن مبادرة ازرع تساهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة في القطاع الزراعي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتعزيز التنمية الريفية.

وأكد الدكتور زكي على أهمية الاستمرار في دعم هذه المبادرة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المحافظات، بهدف تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي. وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة المصرية المستمرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم. وتؤكد هذه النشرة الاقتصادية على التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وعلى رأسها الرعاية الصحية والتعليم والغذاء





