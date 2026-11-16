نشرة المرور: كثافات مرورية في القاهرة الكبرى والمحافظات مع تفعيل خطط الذروة المسائية

نشرت مديرية المرور تفاصيل الكثافات المرورية اليوم الاثنين، مع تفعيل خطط التصدي لذروة الحركة المسائية في القاهرة الكبرى والمحافظات، بما في ذلك دمياط والإسكندرية، لاستيعاب تدفق السيارات.

أعلن محمد صابر ، رئيس تحرير الشؤون الأمنية والمرورية بـ"الراديو 9090"، عن تفاصيل النشرة المرورية الرقمية ليوم الاثنين، حيث كشفت المؤشرات عن معدلات سير مركبات تجاوزت 72% على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية خلال فترة الذروة المسائية. وتشير البيانات إلى أن الحركة المرورية تشهد كثافات متفاوتة في العديد من المدن والمحافظات، مما يستدعي الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة لضمان سلامة المستخدمين.

تفاصيل الكثافات المرورية في المحاور الرئيسية

تشهد العاصمة المصرية ومحافظة الجيزة ازدحاماً مرورياً ملحوظاً في عدة نقاط استراتيجية، حيث تركز الكثافات على كوبري أكتوبر بمنطقة الزمالك وكربري 15 مايو، بالإضافة إلى كوبري أكتوبر القادم من الجيزة فوق النيل. وفي منطقة العجوزة، تشهد الكورنيش والكيت كات وشارع مراد ميدان الجيزة تدفقا مرورياً كبيراً، بينما تزدحم حركة السيارات أمام محطة مترو المنيب القادمة من البحر الأعظم. كما يشهد محور الفريق كمال عامر بمنطقة العمران ازدحاماً، مما يستدعي استبدال مسارات معينة بأخرى بديلة لتخفيف العبء عن هذه المحاور الحيوية.

Also read تعديلات قانون الكهرباء بـ87 لسنة 2015 لتعزيز كفاءة الطاقة والأمن القومي

فيما يخص القادمين من الطريق الدائري والمتجهين نحو حي فيصل والهرم، فإن المسار الأمثل هو محور عمر بن العاص، حيث يبلغ متوسط زمن الوصول نحو 8 دقائق. أما في اتجاه شارع ثروت من كوبري الدقي، فينصح باستخدام مسارات جامعة الدول العربية أو شارع السودان أو شارع الجامعة، بمتوسط زمن وصول متوقع هو 11 دقيقة. وفي سياق آخر، تواجه محاور قناة السويس في الاتجاه المؤدي إلى باب شرق أحجاماً مرورية متفرقة، مع تفضيل استخدام محور التعمير وكربري القباري الذي يبلغ متوسط زمن الوصول فيه 9 دقائق.

حالات الازدحام في مدن المحافظات ومديريات المرور

في محافظة الشرقية، تشهد مدينة الزقازيق كثافات مرورية بشارع سعد زغلول وشارع المحافظة وشارع طلبة عويضة المؤدي إلى ميدان الصاغة، ويفضل في هذه الحالة استخدام شارع أحمد ماهر بمتوسط زمن وصول 10 دقائق. كما تتزحم حركة السيارات بشارع النقراشي وموقف الأحرار، حيث يُنصح بقيادة المركبات عبر شارع المعهد الديني الذي يستغرق متوسط 11 دقيقة. وفي مدينة المنصورة، يتركز الازدحام بشارع جيهان السادات المؤدي إلى حي الجامعة والمشاية السفلية.

Advertisement

على ساحل البحر المتوسط، تواصل خدمات مرور دمياط انتشارها تحت إشراف العميد محمد عوض التل، حيث تشهد ميدان الشهابية وشوارع فكري زاهر وأبو الوفا أحجاماً مرورية كبيرة. ويتمثل الحل في استخدام الكورنيش والكربري المعدني الذي يصل متوسط زمن العبور فيه إلى 9 دقائق. وفي محافظة الغربية، يضغط العميد هاني عزيز على فرق الانتشار لتصعيد الحملات بطنطا، حيث تشهد شوارع الجيش والجنبية والنحاس وميدان المحطة والمديرية ازدحاماً، مع تفضيل شارع طه الحكيم الذي يستغرق 12 دقيقة. كما تشهد مدينة دمنهور ازدحاماً بشوارع الجمهورية والنصر والأوبرا وأحمد عرابي، مع توجيه السائقين نحو شارع عبد السلام الشاذلي بمتوسط 11 دقيقة.

في الإسكندرية، تظهر أحجام متفرقة بمحور 14 مايو المؤدي إلى ميدان سموحة، ومحور زكي رجب، ومحور أبو قير، ومحور فيكتوريا إيمانويل باتجاه مركز كايروسيز مول التجاري، وينصح بسلوك محور المحمودية الجديد بمتوسط 11 دقيقة. وبالنسبة للقادمين من الطريق الدولي الساحلي والمتجهين إلى مناطق 45 أو مصطفى كامل أو المعمورة، يبرز محور الفريق عزت سليمان الجديد كحل أنسب بمتوسط زمن وصول 9 دقائق. وفي محافظة بورسعيد، يتواجد الازدحام بشارع محمد علي عند تقاطعه مع القابوطي، وشارعي جمال عبد الناصر وأوجينا، مع تفضيل شارع عبد الرحمن شكري الذي يصل زمن العبور فيه إلى 10 دقائق.

التوجيهات الأمنية وخطط التصدي للذروة

تتضافر جهود جميع مدراء المرور على مستوى الجمهورية لتنفيذ خطط التصدي للحركة المرورية، حيث وجه اللواء الدكتور علاء فتح الله، مدير الإدارة العامة للمرور، بنشر الخدمات على الطرق الدائرية المؤدية لمداخل القاهرة الكبرى. وكلفت المديرية فرق التدخل السريع وسيارات الإغاثة في المدن الساحلية، واستثنى التوجيه المكثف المناطق التي تعمل بها الحركة بشكل جيد، باستثناء بعض الأحجام بمنطقة باسوس على الدائري. كما تعمل فرق الانتشار السريع تحت إدارة اللواء محمد سيف، وكيل مرور القاهرة، على تصفية أي ازدحامات في قطاع شرق القاهرة.

فيما يخص القليوبية، يركّز اللواء محمد البطوطي، مدير مرور القليوبية، على تكثيف الانتشار بالطريق الزراعي القادم من شبرا الخيمة وميدان المؤسسة، مع توجيه السائقين لاستخدام محور بنها الحر لتفادي الاختناقات. وأشارت التوجيهات الأمنية إلى وجود كثافات متفرقة في الإسماعيلية بشارعي أنور السادات والمدارس ورضا، مع تفضيل شارع الجمهورية بمتوسط وصول 10 دقيقة تحت إشراف العميد أحمد عامر. وقد تم تفعيل رقم الإغاثة المرورية 01221110000 وخط الساخن 136 في القاهرة والجيزة لاستقبال البلاغات.

Advertisement

كما وجه الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، باتباع الدليل الإرشادي للإعلانات على الطرق العامة لتوحيد المعايير وتعزيز الهوية البصرية للمدن. ويحث محمد صابر قائدي المركبات على الالتزام بالسرعات المقررة واتباع الإرشادات المرورية بدقة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. وتظل خطة الاستجابة السريعة سارية المفعول في جميع المحافظات المذكورة لضمان استمرار حركة السير بأفضل كفاءة ممكنة خلال فترة الذروة المسائية.