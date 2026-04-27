نشرة الشروق: ارتفاع البورصات العربية وإقبال كبير على مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

نظرة عامة على آخر التطورات الاقتصادية والسياسية والثقافية في العالم العربي، مع التركيز على أداء البورصات العربية، والأحداث الأمنية، وحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

تشهد الساحة العربية تطورات متسارعة على مختلف الأصعدة، بدءًا من الأداء المالي والاقتصادي وصولًا إلى الأحداث السياسية والأمنية، مرورًا بالأنشطة الثقافية والفنية. ففي النشرة الاقتصادية للشروق ليوم السابع والعشرين من أبريل لعام 2026، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أداء البورصات العربية، مما يعكس حالة من التفاؤل والنشاط في الأسواق المالية الإقليمية.

وبالتزامن مع ذلك، شهدت أسعار الطيور في مدينة الإسكندرية زيادة ملحوظة، وهو ما قد يعزى إلى عوامل متعددة مثل زيادة الطلب الموسمي أو تأثيرات التغيرات المناخية على الإنتاج. على الصعيد السياسي والأمني، أعلن حزب الله عن تنفيذه عملية قصف استهدفت دبابة وجرافة إسرائيليتين، وذلك ردًا على ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المتواصل. هذا الإعلان يأتي في سياق التوترات الإقليمية المستمرة، ويشير إلى استمرار حالة المواجهة بين الطرفين.

وفي سياق آخر، حسم إبراهيم حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم، موقف اللاعب محمد صلاح من المشاركة في كأس العالم 2026، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا. القرار الذي اتخذه حسن يهدف إلى الحفاظ على صحة اللاعب وضمان استعداده للمشاركات المستقبلية، مع الأخذ في الاعتبار أهمية وجوده في صفوف المنتخب.

أما على الصعيد الثقافي والفني، فقد أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن اكتمال العدد وغلق باب الحجز لحضور الحلقة النقاشية التي تقام ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان. وقد جاء هذا الإعلان بعد مرور ساعة واحدة فقط على فتح باب التسجيل أمام الجمهور، مما يعكس الإقبال الكبير على هذه الفعالية الثقافية الهامة. الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان «هل يمكن لفيلم أن يغير الطريقة التي تتحدث بها الأسرة عن القضايا الحساسة؟

» ستستضيف نخبة من المبدعين والخبراء في مجال السينما والكتابة، وهم المخرج محمد طاهر، والكاتب هيثم دبور، والفنان محمد ممدوح، والفنانة جيسيكا حسام الدين، وجيرمان حداد، والدكتورة أروى البغدادي. وستدير اللقاء الفنانة المتميزة هنا شيحة. من المقرر أن تقام الندوة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا داخل المتحف اليوناني الروماني، وسيقتصر الحضور على الأسماء المسجلة فقط وفقًا لأسبقية الحضور.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية كجزء من فعاليات حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، والذي سينطلق بعد قليل على خشبة مسرح دار الأوبرا المصرية في مدينة الإسكندرية. المهرجان يعد منصة هامة لدعم وتشجيع صناعة الأفلام القصيرة في مصر والعالم العربي، ويسهم في إبراز المواهب الشابة وتقديم أعمال فنية متميزة تعكس قضايا المجتمع وتطلعاته.

النجاح السريع في حجز مقاعد الحلقة النقاشية يؤكد على أهمية هذا النوع من الحوارات الثقافية التي تهدف إلى تعزيز الوعي والتفكير النقدي حول القضايا الاجتماعية الهامة. كما يعكس هذا الإقبال اهتمام الجمهور المتزايد بالسينما كأداة للتغيير الاجتماعي والتأثير في الرأي العام. المهرجان يواصل جهوده في تقديم محتوى متنوع ومبتكر يلبي احتياجات وتطلعات الجمهور، ويسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر والمنطقة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

اقتصاد عربي مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير أخبار مصر حزب الله محمد صلاح

United States Latest News, United States Headlines