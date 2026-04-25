نشر أول مستشعر لمنظومة «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي في أمريكا

نشر أول مستشعر ضمن منظومة «القبة الذهبية» للدفاع الصاروخي داخل الأراضي الأمريكية، في خطوة هامة تعزز القدرات الدفاعية وتنتقل بالمشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. يعتمد النظام على تقنيات متطورة للإنذار المبكر وتتبع التهديدات الجوية.

شهدت الأراضي الأمريكية خطوة تاريخية في مجال الدفاع الصاروخي مع نشر أول مستشعر ضمن منظومة الدفاع الصاروخي المتطورة المعروفة باسم « القبة الذهبية ». هذا النشر يمثل تحولاً حاسماً في المشروع، حيث ينتقل من مرحلة التخطيط النظري والتصميم إلى مرحلة التنفيذ العملي الميداني.

المستشعر الجديد، الذي يحمل اسم نظام المراقبة طويلة المدى المستمرة، يمثل قفزة نوعية في قدرات الإنذار المبكر وتتبع التهديدات الجوية المحتملة. يعتمد هذا النظام على أحدث التقنيات في مجال الاستشعار والرصد، مما يتيح له اكتشاف وتحديد الأهداف الجوية بدقة عالية وفي وقت مبكر، مما يمنح أنظمة الدفاع وقتاً أطول للاستجابة الفعالة. يعمل نظام المراقبة طويلة المدى المستمرة بأسلوب فريد من نوعه يعتمد على الرصد السلبي للترددات الراديوية.

هذه التقنية المبتكرة تسمح للنظام بتتبع الأهداف الجوية دون الحاجة إلى إصدار أي إشارات راديوية خاصة به، مما يجعله أقل عرضة للتشويش أو الاكتشاف من قبل العدو. هذه الميزة الحيوية تعزز بشكل كبير من قدرة النظام على العمل بفعالية في البيئات التشغيلية المعقدة والمليئة بالتهديدات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد النظام على تحليل دقيق للإشارات الصادرة عن الهدف نفسه، مثل الإشارات الرادارية أو الحرارية، لجمع بيانات التتبع اللازمة وإرسالها إلى أنظمة القيادة والسيطرة أو إلى الصواريخ الاعتراضية.

هذا التكامل السلس بين الاستشعار والتحليل والتوجيه يعزز بشكل كبير من دقة الاستجابة وسرعتها، مما يزيد من فرص نجاح عمليات الاعتراض. مشروع «القبة الذهبية» يعتبر من أكبر وأكثر مشاريع الدفاع الصاروخي طموحاً في العالم، حيث تقدر تكلفته الإجمالية بحوالي 185 مليار دولار أمريكي. وقد تم تخصيص مبلغ 17.5 مليار دولار أمريكي ضمن ميزانية العام المالي 2027 لمواصلة تطوير هذا النظام الحيوي.

على الرغم من أن النظام لا يزال في مرحلة النموذج الأولي ولم يتم إدراجه بعد ضمن برامج التسلح الرسمية، إلا أن عمليات التطوير والاختبار مستمرة بوتيرة متسارعة. النسخة الحالية من النظام تتميز بقابليتها للنقل عبر مركبات تكتيكية، مما يتيح مرونة كبيرة في إعادة نشره وتوزيعه في مواقع مختلفة حسب الحاجة. هذه الميزة تجعل النظام قادراً على التكيف مع التغيرات في التهديدات والظروف الميدانية.

وقد تم نشر النظام في البداية بالقرب من منظومة «ثاد» الاعتراضية، في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى سد الفجوات في الكشف عن التهديدات منخفضة الارتفاع. تعتمد «القبة الذهبية» على بنية متعددة الطبقات تشمل مجموعة متنوعة من المستشعرات الأرضية والفضائية، بالإضافة إلى صواريخ اعتراضية برية وبحرية، وأنظمة قيادة وتحكم متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. هذا التكامل الشامل بين مختلف العناصر يضمن قدرة النظام على التعامل مع مجموعة واسعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار.

إن نشر هذا المستشعر الأول يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف بناء نظام دفاع صاروخي شامل وفعال قادر على حماية الأراضي الأمريكية من أي تهديد جوي محتمل. هذا المشروع يعكس التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على أمنها القومي وحماية مصالحها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والعالم





