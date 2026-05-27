نصائح غذائية لمرضى ضغط الدم في عيد الأضحى

يقدم هذا المقال إرشادات مهمة لمرضى ضغط الدم خلال عيد الأضحى، مع التركيز على الأطعمة التي يجب تجنبها والبدائل الصحية المناسبة لتجنب المضاعفات.

مع أجواء عيد الأضحى والعزومات المليئة باللحوم والفتة والرقاق، قد يواجه مرضى ضغط الدم مشكلات صحية بسبب بعض الأطعمة الدسمة والغنية بالأملاح والدهون، خاصة مع الإفراط في تناول الطعام خلال أيام العيد.

لكن التخطيط الجيد والوعي الغذائي يمكن أن يساعدا في تجنب المضاعفات والاستمتاع بالعيد بأمان. يؤكد الأطباء أن مرضى الضغط ليسوا مضطرين للحرمان الكامل من أكلات العيد، لكن يجب الانتباه للكميات ونوعية الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم أو التعرض لمضاعفات صحية مفاجئة. إليك دليل شامل لأهم الأطعمة التي يجب الحذر منها والبدائل الصحية المناسبة.

الإفراط في تناول اللحوم الغنية بالدهون مثل الدهون البيضاء واللية واللحوم كثيرة الدسم قد يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية، كما قد يرفع ضغط الدم عند بعض الأشخاص. ويفضل اختيار القطع الأقل دهونًا مثل لحم الفخذ أو الكتف مع إزالة الدهون الظاهرة، وتناول كميات معتدلة لا تتجاوز 100-150 غرامًا في الوجبة. الفتة من أشهر أكلات العيد لكنها تحتوي غالبًا على سمن بكميات كبيرة، وأرز، وخبز محمص، وشوربة دسمة، مما قد يسبب ارتفاع الضغط والخمول واحتباس السوائل.

لذلك ينصح بتقليل السمن واستخدام الزيوت النباتية الصحية، وتناول كميات صغيرة من الفتة مع زيادة الخضار. الملح من أخطر الأطعمة على مرضى الضغط، لذلك يجب الحذر من المخللات واللحوم المملحة والشيبسي والمقرمشات والصلصات الجاهزة، لأن الصوديوم الزائد يؤدي إلى احتباس السوائل وارتفاع ضغط الدم. يمكن استخدام الأعشاب والتوابل لتعزيز النكهة بدلًا من الملح. الكبدة والأحشاء من الأكلات المحببة في العيد، لكن الإفراط فيها قد لا يكون مناسبًا لبعض مرضى الضغط بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الدهون والكوليسترول.

يُفضل تناولها بكميات محدودة وعدم قليها بالدهون. المشروبات الغازية قد تسبب الانتفاخ وزيادة احتباس السوائل واضطراب ضغط الدم، كما أن بعض الأنواع تحتوي على نسب مرتفعة من السكر والصوديوم. بدائلها الماء المنكه بالليمون أو النعناع أو العصائر الطبيعية غير المحلاة. الحلويات الدسمة بعد الوجبات الثقيلة تزيد الضغط على الجسم بسبب الدهون والسكريات والسعرات العالية، مما قد يؤثر على مرضى الضغط والقلب.

يُنصح باستبدالها بالفواكه الطازجة أو الحلويات الخفيفة مثل المهلبية قليلة السكر. القهوة والمنبهات بكثرة قد تسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة مع التوتر أو قلة النوم. يُفضل الاقتصار على كوب واحد بعد الإفطار وتجنب المنبهات ليلًا. ماذا يأكل مريض الضغط في العيد؟

ينصح الأطباء بالتركيز على اللحوم قليلة الدهون مثل الدجاج منزوع الجلد والأسماك المشوية، والسلطات والخضروات الطازجة مثل الخيار والطماطم والخس، والفواكه الغنية بالبوتاسيوم مثل الموز والبرتقال، والمياه بكمية كافية لا تقل عن 8 أكواب يوميًا، والزبادي قليل الدسم الذي يساعد في الهضم. كما يمكن تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والبرغل بدلًا من الأرز الأبيض.

نصائح مهمة لمرضى الضغط في عيد الأضحى: تناول الطعام بكميات معتدلة، عدم الإفراط في اللحوم، المشي بعد الأكل لمدة 15-20 دقيقة لتحسين الدورة الدموية، شرب المياه بانتظام، الالتزام بمواعيد الأدوية، قياس ضغط الدم إذا لزم الأمر، وتجنب التدخين والجلوس الطويل. علامات خطيرة لا يجب تجاهلها: إذا شعر مريض الضغط بصداع شديد، دوخة، زغللة، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، أو خفقان فيجب الحصول على استشارة طبية بسرعة. تذكر أن الاستمتاع بأكلات عيد الأضحى لا يعني الإفراط أو إهمال الحالة الصحية.

فالتوازن في الطعام والابتعاد عن الأكلات الغنية بالملح والدهون يساعدان مرضى الضغط على قضاء العيد بأمان ودون مضاعفات صحية. كل عام وأنتم بخير





