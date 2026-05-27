نصائح قيمة للحجاج: أشياء تجنب حملها في حقيبة الحج

يتناول المقال أخطاء شائعة يقع فيها الحجاج عند تجهيز حقائبهم، ويقدم نصائح حول ما يجب تجنب حمله وما هو ضروري لرحلة مريحة وآمنة.

يحرص كثير من الحج اج على تجهيز حقائبهم بكل ما قد يحتاجونه خلال الرحلة، لكن بعض الأشخاص يقعون في خطأ حمل أشياء كثيرة أو غير ضرورية، وهو ما قد يسبب لهم الإرهاق وصعوبة الحركة أثناء أداء المناسك، وبالأخص خلال الوقت الحالى وهو التوجة لرمي الجمرات فى منى.

أشياء لا يجب أن يحملها الحاج معه ويؤكد خبير السفر والحج أيمن محمد، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحاج يحتاج إلى التركيز على الأشياء الأساسية فقط، خاصة مع الزحام والتنقل المستمر وارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج. الملابس الزائدة عن الحاجة من الأخطاء الشائعة اصطحاب عدد كبير من الملابس، رغم أن الحاج غالبًا لن يحتاج إلا لعدد محدود ومريح يناسب مدة الرحلة.

فالحقائب الثقيلة قد تسبب صعوبة التنقل والإرهاق وضياع الوقت في ترتيب الأمتعة، لذلك يفضل اختيار ملابس عملية وخفيفة فقط. الأموال الكثيرة أو المقتنيات الثمينة ينصح بعدم حمل مبالغ مالية كبيرة أو مجوهرات أو ساعات باهظة أو مقتنيات ثمينة، لأن الزحام والتنقل المستمر قد يزيدان احتمالات الفقدان أو السرقة.

الأطعمة القابلة للتلف بعض الحجاج يحملون أطعمة منزلية أو وجبات قد تفسد بسرعة بسبب الحرارة، وهو ما قد يؤدي إلى فساد الطعام أو التسمم الغذائي أو انتشار الروائح داخل الحقائب، ويفضل الاعتماد على الأطعمة المغلفة أو الطازجة عند الحاجة. الحقائب الثقيلة جداً حمل حقائب كبيرة وممتلئة من أكثر الأمور التي تسبب التعب للحاج، خاصة أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة. وينصح باختيار حقيبة خفيفة سهلة الحمل تحتوي فقط على الضروريات.

العطور القوية أثناء الإحرام يجب الانتباه إلى أن استخدام العطور أو حمل بعض المنتجات المعطرة قد يكون غير مناسب أثناء الإحرام، لذلك ينبغي معرفة التعليمات الخاصة بمناسك الحج والالتزام بها. الأجهزة الكهربائية غير الضرورية حمل أجهزة كثيرة مثل أكثر من هاتف أو أجهزة كبيرة أو أدوات غير مهمة قد يزيد العبء على الحاج دون حاجة حقيقية. الأدوية دون استشارة لا ينصح بحمل أدوية مجهولة أو تناول أي علاج دون تعليمات طبية، خاصة مع اختلاف الظروف الصحية والحرارة المرتفعة.

لكن في المقابل يجب على أصحاب الأمراض المزمنة حمل أدويتهم الأساسية بشكل منظم. الأشياء التي تعيق الحركة مثل الأحذية غير المريحة أو الإكسسوارات الكثيرة أو الملابس الثقيلة، لأنها قد تسبب الإجهاد أثناء المشي الطويل. مستندات غير مهمة يفضل الاحتفاظ فقط بالأوراق الأساسية المطلوبة للحج، مع حفظها بطريقة آمنة وسهلة الوصول. ما الأشياء الضرورية التي يحتاجها الحاج؟

في المقابل، هناك أشياء أساسية لا غنى عنها، مثل زجاجة مياه، مظلة أو شمسية، الأدوية الأساسية، أحذية مريحة، بطاقة التعريف والمستندات المهمة، مناديل ومعقمات. نصائح مهمة قبل تجهيز حقيبة الحج اختر الأشياء الضرورية فقط، تجنب الوزن الزائد، نظم الأغراض داخل الحقيبة، احتفظ بالأشياء المهمة في مكان آمن، راعِ ظروف الحرارة والزحام.

كلما كانت حقيبة الحاج أخف وأكثر تنظيمًا، أصبح التنقل وأداء المناسك أسهل وأكثر راحة، لذلك ينصح الخبراء بالابتعاد عن حمل الأشياء غير الضرورية والتركيز فقط على ما يساعد على أداء الرحلة الإيمانية بهدوء وأمان. نصائح إضافية للحجاج: ينبغي على الحاج تجنب حمل الأشياء الثقيلة أو غير الضرورية لتجنب الإرهاق. كما ينصح باستخدام حقيبة ظهر صغيرة وسهلة الحمل أثناء التنقل بين المشاعر. ومن المهم أيضا الاحتفاظ بالمستندات والأموال في حزام نقدي أو حقيبة مخفية لحمايتها من الضياع أو السرقة.

أما بالنسبة للأطعمة والمشروبات، فيفضل شراؤها من الأسواق القريبة حسب الحاجة بدلاً من حمل كميات كبيرة. وأخيرا، ينصح بالتشاور مع الطبيب قبل السفر لأخذ الأدوية المناسبة للحالات الصحية المزمنة أو الطارئة. بهذه النصائح، يمكن للحاج أن يتمتع برحلة روحانية مريحة دون عناء الأمتعة الزائدة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الحج نصائح السفر تجهيز الحقيبة مناسك الحج السفر

United States Latest News, United States Headlines