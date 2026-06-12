ToskelاییElse choisissez devices avec haute efficacité énergétique, maintenez une ventilation adéquate autour du réfrigérateur, et suivez d'autres conseils pratiques pour réduire votre facture d'électricité. Además, el organismo regulador de electricidad brinda directrices estrictas para garantizar un consumo eficiente.

بمعدل نمو بلغ 21 في المائة، شهدت ميزانية الأجور قفزة كبيرة لتصل إلى 822.7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للدولة. يأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الأسر، حيث أولى总统 عبد الفتاح السيسي اهتماما متابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات والترقيات الجديدة في القطاعات الحكومية، بهدف ضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

ومن جهة أخرى، بحث وزير الخارجية مع نظيره الباكستاني التطورات الإقليميةivit والجهود المشتركة لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكداً على أهمية التنسيق بين البلدين لتحقيق الاستقرار. مع الاستمرار في ارتفاع تكاليف المعيشة، يبحث الأفراد عن وسائل مبتكرة لتقليل فاتورة الطاقة الشهرية. بينما يركز البعض على إطفاء الأنوار، قد تغفل سلوكيات يومية بسيطة لكنها تؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء. ومن أبرز هذه الأخطاء تخزين الأغراض فوق الثلاجة أو بجانبها، مما يضعف كفاءتها.

تحذر الجهات المختصة من وضع الأواني الثقيلة أو أكياس التخزين فوق جهاز التبريد، لأن ذلك يعيق عملية التهوية ويزيد من حرارة المكثف، مما يجبر المحرك على العمل بشكل مستمر وباستهلاك أكبر للطاقة. كما أن وضع أجهزة مثل الخلاط أو ماكينة القهوة على قمة الثلاجة يعرضها لحرارة إضافية ترفع العبء على جهاز التبريد. 此外، يعتبر ري النباتات قرب الثلاجة خطراً لأنه قد يؤدي إلى تسرب الرطوبة إلى المكونات الكهربائية.

وقد أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مجموعة من التوصيات عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ل help الأسر على تقليل الاستهلاك، منها: اختيار الأجهزة ذات كفاءة الطاقة العالية، ترك مساحة كافية للتهوية خلف وجانبي الثلاجة، التأكد من إحكام إغلاق البوابة المطاطية، إبعاد الثلاجة عن مصادر الحرارة مثل الفرن أو أشعة الشمس المباشرة، عدم إدخال الطعام الساخن إلى الثلاجة، ضبط درجات الحرارة ضمن المعدلات الموصى بها (من 2 إلى 4 درجات مئوية للثلاجة، ومن 18 إلى 20 تحت الصفر للفريزر)، وإزالة الجليد المتراكم بانتظام من الفريزر لضمان أداء أمثل. الالتزام بهذه الإرشادات يمكن أن يخفض الفاتورة بشكل ملحوظ.

في سياق آخر، أعلنت قناة مفتوحة أنها ستنقل مباراة افتتاح كأس العالم مجانا دون تشفير، وحددت التردد particular للمشاهدين





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