نصائح للطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد: تجنبوا الشخصيات السامة وركزوا على أهدافكم

تُفتتح اليوم السبت أبواب المدارس والجامعات والمعاهد، متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات. أدعوهم إلى تحديد أهدافهم بوضوح منذ البداية، والتركيز على التحصيل العلمي، والاجتهاد في تنمية مهاراتهم، والبحث عن الدورات التدريبية التي تثري عقولهم. الفرص متاحة في ظل توفر الدورات المجانية عبر الإنترنت، سواء من خلال المنصات التعليم ية العالمية أو العربية، والتي تقدم دورات في مجالات متنوعة كالبرمجة والتسويق الرقمي وإدارة المشاريع وتطوير الذات وغيرها.

أقدم هنا نصائح قيّمة للطالبات في المرحلتين الثانوية والجامعية، وأحذرهن من الوقوع في شراك العلاقات المؤذية. أحذركن من زميل الدراسة ذي الكلام المعسول، فالكلام الجميل قد يخفي وراءه شخصية سامة، تهدف إلى إيذاء مشاعركِ والتأثير سلبًا على صحتكِ النفسية. هذا النوع من الشخصيات يتسبب في ارتفاع الضغط النفسي والتوتر، ويجعلكِ تشعرين وكأنكِ في معركة مستمرة. يجب عليكِ الابتعاد عن هذه الشخصيات السامة، مثل المتشككين، وذوي الظنون السيئة، والنرجسيين الأنانيين. كما يجب عليكِ تجنب ما يُعرف بـ'الشخص الجوست'، وهو الشخص الذي ينهي العلاقة فجأة دون أي تفسير، متجاهلًا كل محاولات التواصل، مما يترك الطرف الآخر في حيرة وألم. ابتعدي عن العلاقات التي تتسم بالسيطرة والتلاعب العاطفي والإهمال والإهانة. كوني حذرة من الشخص الاعتمادي، الذي يعتمد عليكِ بشكل مفرط، وكذلك المستغل، والشخص الذي يفتقر إلى التعاطف معكِ، ومن يعاقب بالصمت العقابي. الشخصيات السامة تتلاعب بمشاعر الآخرين لتحقيق أهدافهم، وقد يشعرونكِ بالخوف من فقدانهم أو يهددون بالابتعاد. وللإجابة على سؤال لماذا تنجذب الشخصية السامة إليكِ، فذلك يعود إلى صفاتكِ الجميلة، من الأناقة والذكاء والنجاح. فالشخصية السامة تسعى في البداية لكسب ثقتكِ، ثم تبدأ في تدميرها تدريجيًا، مما يجعلكِ تفقدين الاهتمام بنفسكِ وتتجاهلين دراستكِ ومستقبلكِ. سيبدأ بكلمات الإعجاب والصداقة، ثم يختفي فجأة، لأنه يحب هذه اللعبة. أنصحكِ بالانسحاب الفوري من هذه العلاقة دون تردد، كي تحافظي على مستقبلكِ. ابتعدي عن الزملاء السامين في جميع المراحل الدراسية، وركزي على دراستكِ وتفوقكِ، فالشهادة هي سلاحكِ في مواجهة تحديات الحياة. لا عيب في أن تصبحي امرأة قوية ومستقلة، فليس لدينا رفاهية الضعف والاستسلام. تذكري دائمًا أن كل المشاكل مؤقتة، وأن كل صعب سيمضي. اسعي واجتهدي ولا تقنطي من رحمة الله. تقربي من الله بالصلاة والعبادات، وتحدثي معه دائمًا، فهو لن يتخلى عنكِ أبدًا. النضج هو ألا تتفاجئي بشيء، لأن كل الاحتمالات واردة. اهتمي بصحتكِ، وتناولي طعامًا صحيًا، ونامي عدد ساعات كافية. كوني على يقين أنكِ تجاوزتِ الكثير، ولا تحتاجي لمن يخبركِ أنكِ قوية. سر القوة يكمن في عدم انتظار الحب من الآخرين. تحدثي مع والدتكِ في كل شيء، فالأسرار قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة. مارسي رياضة المشي بانتظام، فهي مفيدة للصحة النفسية والجسدية والعقلية. هذه النصائح أوجهها أيضًا للشباب والرجال، ولكل من يعاني من وجود شخصيات سامة في حياته. ركز على مستقبلك، ولا تربط سعادتك بأحد، وأحب نفسك، وحافظ على ثقتك بنفسك، وانشغل بالدراسة والعمل، ولا تسمح لأحد بهدمك. أتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا وبناتنا في جميع مراحل التعليم، وأسأل الله أن يحفظهم، وأن يبعد عنهم كل شر، وأن يرزقهم من نوره ليميزوا الخبيث من الطيب. أدعو الله أن ينفع مصرنا الحبيبة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن الخبر اعتذار تريزيجيه لجمهور الأهلي قبل مواجهة سيراميكا، وتسجيله للهدف الأول في المباراة، بالإضافة إلى لقطات من لقاء الفنانة بوسي وظهورها الجديد، ونصائح أمين الفتوى لمن ترك الصلاة، وتفاصيل عن جريمة نبروه المأساوية





