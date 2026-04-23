نصائح ذهبية للحفاظ على ناقل الحركة الأوتوماتيكي وتجنب الأخطاء الشائعة

دليل شامل حول كيفية العناية بناقل الحركة الأوتوماتيكي في سيارتك، وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى تلفه، بالإضافة إلى نظرة على سيارات 2026 الجديدة في السوق السعودية.

تعتبر ال سيارات من الأصول الهامة في حياتنا اليومية، وتتطلب اهتمامًا مستمرًا للحفاظ على أدائها وسلامتها. ومن بين المكونات الحيوية التي يجب العناية بها بشكل خاص، يبرز ناقل الحركة ( الجير ) كعنصر أساسي في سيارات نا الأوتوماتيكية.

فالحفاظ على ناقل الحركة في حالة جيدة يضمن تجربة قيادة سلسة وآمنة، ويطيل عمر السيارة بشكل عام. هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها السائقون دون وعي، والتي قد تؤدي إلى تلف ناقل الحركة وتكبد تكاليف إصلاح باهظة. لذا، من الضروري فهم هذه الأخطاء وتجنبها للحفاظ على سيارتك الأوتوماتيكية في أفضل حال. أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا هو تغيير التروس (القيود) أثناء الحركة، سواء من وضع القيادة (D) إلى الرجوع للخلف (R) أو العكس.

هذا الإجراء يضع ضغطًا هائلاً على المكونات الداخلية لناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى تلفها بشكل سريع. القاعدة الذهبية هي التوقف التام قبل تغيير التروس. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد البعض أن استخدام الوضع المحايد (N) عند الإشارات القصيرة يوفر الوقود، وهو اعتقاد خاطئ. في الواقع، استخدام الوضع المحايد في هذه الحالة يزيد من تآكل ناقل الحركة ويقلل من عمره الافتراضي.

كما أن تفعيل وضع الركن (P) قبل التوقف الكامل قد يؤدي إلى كسر قطعة صغيرة داخل ناقل الحركة مسؤولة عن تثبيت السيارة، مما يشكل خطرًا على السلامة. النزول بالمنحدرات باستخدام الوضع المحايد (N) هو خطأ جسيم آخر، حيث يقلل من سيطرتك على السيارة ويعرضك لخطر فقدان التحكم. يجب دائمًا استخدام وضع القيادة (D) أو استخدام الفرامل للتحكم في السرعة أثناء النزول. ومن الأخطاء الأخرى التي يجب تجنبها الضغط على دواسة الوقود أثناء التبديل بين وضع القيادة (D) والرجوع للخلف (R).

هذا الإجراء يضع ضغطًا إضافيًا على المكونات الداخلية لناقل الحركة، مما قد يؤدي إلى تلفها. كما أن إهمال استخدام فرامل اليد (Handbrake) عند ركن السيارة يعتبر خطأً شائعًا. يجب دائمًا تفعيل فرامل اليد أولاً، ثم وضع القير على وضع الركن (P) لتخفيف الحمل عن ناقل الحركة. الانطلاق بالسيارة فور تشغيلها دون تسخين المحرك والفتيس (الجير) يعتبر أيضًا من الأخطاء التي يجب تجنبها.

يجب منح المحرك والفتيس وقتًا قصيرًا للعمل بكفاءة قبل التسارع بقوة. وترك السيارة في وضع القيادة (D) أثناء التوقف قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة ناقل الحركة واستهلاك الوقود بشكل مفرط. وأخيرًا، يجب التأكد دائمًا من فحص سائل ناقل الحركة بانتظام وتغييره عند الحاجة، وتجنب استخدام السيارة في سحب أحمال ثقيلة جدًا لا تناسب قدرتها، وذلك لتفادي تلف ناقل الحركة.

مع الالتزام بهذه النصائح البسيطة، يمكنك الحفاظ على ناقل الحركة في سيارتك الأوتوماتيكية في حالة جيدة، وتجنب التكاليف الباهظة للإصلاح، والاستمتاع بتجربة قيادة آمنة ومريحة. وبالحديث عن السيارات الجديدة، تشهد السوق السعودية إقبالاً متزايدًا على سيارات 2026، ومن بينها طراز شيري اريزو 8 موديل 2026 الذي يتميز بمواصفات تنافسية





