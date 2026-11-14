نصائح د. أمجد الحداد للوقاية من الإنفلونزا والحساسية في الشتاء

استشاري الحساسية ينصح بـ 5 إجراءات وقائية للعناية بصحة الأطفال ومكافحة الإنفلونزا في الشتاء، تشمل التغذية والملابس واللقاحات دون مبالغة.

يؤكد الدكتور أمجد الحداد ، استشاري الحساسية والمناعة، أن فصل الشتاء يحمل تحديات كبيرة خاصة مع التقلبات الجوية بين الأجواء الدافئة والباردة، مما يزيد من مخاطر الإصابة ب الإنفلونزا ومشكلات الحساسية التنفسية. ويشدد الدكتور أمجد الحداد في نصائحه الصحية على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية المشددة للحفاظ على سلامة الصحة العامة، ولا سيما صحة الأطفال الذين يُعدون أكثر الفئات عرضة للعدوى.

إجراءات النظافة والملابس لحماية الأطفال

يبدأ الاستشاري نصائحه بالنظر إلى النظافة الشخصية الأساسية، حيث يوصي بعدم إهمال استحمام الأطفال بانتظام حتى في فصل الشتاء، ويفضل أن يكون ذلك قبل النوم مباشرة لضمان الراحة، مع وجوب تجفيف جسم الطفل جيدًا تمامًا قبل ارتداء ملابسه. يحرص الدكتور أمجد الحداد على اختيار الملابس القطنية المناسبة للطقس البارد، ويحذر بشدة من ارتداء الملابس التي تسبب ارتفاع حرارة الجسم والتعرق الزائد، حيث أن التعرق المفاجئ يزيد من احتمالية التقاط العدوى. ويضيف أنه يجب تدفئة الأطفال بشكل مناسب دون المبالغة في عدد طبقات الملابس التي قد تعيق حركتهم أو تسبب ضيقًا في التنفس.

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تغذية سليمة ومتوازنة لمنع العدوى

يلعب النظام الغذائي دورًا محوريًا في تقوية مناعة الجسم، ويقدم الدكتور أمجد الحداد نصيحة محددة للأطفال فوق عمر العام، وهي تناول ملعقة من عسل النحل مع عصير ربع ليمونة كمكمل طبيعي ومفيد. ويؤكد الاستشاري أن الاعتماد على وصفة واحدة غير كافٍ، ويجب التركيز على التغذية المتوازنة التي تشمل الخضروات والفاكهة بانتظام.

يشدد الدكتور أمجد الحداد على أهمية شرب المياه بكثرة في الصباح وقبل الخروج من المنزل، سواء كان الجو باردًا نهارًا أو ليلًا، كما ينصح بفتح النوافذ قليلًا لتجديد هواء المنزل والتعود تدريجيًا على درجة الحرارة الخارجية لتجنب الصدمة الحرارية. ويؤكد أيضًا أهمية العناصر الغذائية مثل فيتامينات C وA وD، مع التنويه إلى ضرورة التعرض الآمن للشمس وتناول المكملات فقط تحت إشراف طبي دقيق.

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الامتناع عن المضادات الحيوية والتعامل مع الأعراض

يوضح الدكتور أمجد الحداد حقيقة طبية مهمة وهي أن معظم نزلات البرد والعدوى التنفسية خلال الشتاء تكون فيروسية المنشأ وليست بكتيرية، وبالتالي لا تحتاج إلى مضادات حيوية. ويحذر بشدة من استخدام المضادات الحيوية دون وصفة طبية، لما لذلك من أضرار جسيمة تؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات في المستقبل.

في حال ظهور أعراض البرد مثل ارتفاع الحرارة أو الكحة الشديدة أو الإرهاق، يوصي الطبيب بعدم ذهاب الطفل إلى المدرسة لضمان الراحة الكافية ومنع نقل العدوى للزملاء. كما يجب متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية والقرارات الرسمية بشأن تعطيل الدراسة في حالات الطقس السيئ، مع استخدام المحلول الملحي وشفاط الأنف للأطفال الصغار عند الحاجة للتحكم في أعراض حساسية الأنف.

تطعيمات الإنفلونزا والروتا والوقاية من الحساسية

يختتم الدكتور أمجد الحداد نصائحه بالتأكيد على أهمية تطعيم الإنفلونزا والتطعيم ضد الالتهاب الرئوي وفق الفئات العمرية المحددة، موضحًا أن الإصابة بنزلات برد عادية بعد التطعيم لا تعني عقمه، لأن المرضين مختلفان. كما لفت إلى أهمية تطعيم الروتا للوقاية من النزلات المعوية، مؤكدًا أن الوقاية يجب أن تشمل الجهاز الهضمي والتنفسية معًا.

بالنسبة للأطفال المصابين بالحساسية، ينصح الدكتور أمجد الحداد بإبعادهم عن مسببات الحساسية المنزلية مثل الغبار والدباديب والحيوانات الأليفة، مع إجراء اختبارات الحساسية لتحديد المسببات ووضع خطة علاجية قد تشمل العلاج المناعي بالأمصال في الحالات التي يحددها الطبيب بدقة.