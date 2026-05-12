نصائح للحفاظ على هاتفك الذكي في الطقس الحار لاستئصال التلف

من الضروري الحذر عند استخدام الهواتف الذكية في الطقس الحار لتجنب التلف. يمكن تجنب هذه المصاعب من خلال اتباع بعض الإرشادات المتوفرة من قبل جهة علمية ومجلات متخصصة، ويمكن أيضًا البحث عن النصائح التقنية من قبل مهنيين في هذا المجال. يمكنك أيضًا العثور على النصائح للمحافظة على جودة سطح الهاتف، وطريقة پیشگیری of الحفاظ على عمر البطارية، وتسبيب بعض التطبيقات التي يجب تجنبها ويجب تعطيلها في وضع الطيران.

تتحمل الهواتف الذكية درجات حرارة سطحية تصل إلى 45 درجة مئوية ولكن شركات "أبل" و"سامسونج" توصيا بتجنب تجاوز حرارة 37 درجة مئوية للحفاظ عليها. تؤثر الحرارة العالية على الأجهزة مما يشبه حالة الصدمة لدى الإنسان لتشتد مشاكل الفتح والإغلاق في برامج الهاتف الداخلية.

أما عن الأجزاء الخارجية فإن نوع الصمغ الخاص بلصقا قد ينصه، وأما عن البطارية فإنها تقلل من عمرها الافتراضي. ويعتبر أشعة الشمس في اليوم الحار أقوي مصدر للحرارة لذلك يفضل إبعاد الهواتف عن الشمس واستخدامها في الظل. وتعتبر السيارات من أشد الأماكن خطورة حيث ترتفع حرارتها كثيرا. يجب تجنب ترك الهاتف في السيارة.

ينصح بوضع الهاتف في حقيبة بدلا من حمله في الجيب. لا تتأثر الهاتف حرارة الشمس فقط، بل ترتفع حرارته بسبب الاستخدام. ينصح بتجنب التطبيقات ذات الجهد العالي مثل نظام تحديد المواقع (جی بي اس) أو ألعاب الفيديو أو كاميرا التصوير. ويمكن وضع الهاتف أمام المروحة لتبريده بدلا من وضعه في الفريزر.

يجب الحذر من استخدام شاحن الهاتف في مكان عالي الحرارة. يجب الحذر أيضا من وضع الهاتف بجانب أجهزة أخرى لتجنب نقل الحرارة. يجب حظر بعض التصرفات الخطيرة التي تستخدم لتبريد الهاتف، مثل وضع الهاتف في الفريزر. في حالة ارتفاع حرارة الهاتف يجب إغلاق الهاتف لـ10 دقائق على الأقل لإيقاف حرارته عن الارتفاع نتيجة الجهد.

يجب أيضا نزع غلاف البلاستيكي من حول الهاتف لإعطاء فرصة لتسرب الحرارة بسهولة، بجانب خفض إضاءة الهاتف; ما يقلل الحرارة الناتجة عن شدة الإضاءة





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الهواتف الذكية الطقس الحار الحفاظ على الهاتف الإجراءات اللازمة النصائح التقنية

United States Latest News, United States Headlines