نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: صراع مغربي خالص ومواجهة ثأرية بين الترجي وصن داونز

هذه المباريات تعتبر الخطوة الأخيرة نحو النهائي الحلم، حيث تتنافس أربعة من أقوى الأندية في القارة على اللقب الغالي، الذي يضمن الفوز به التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 وكأس القارات للأندية. هذه البطولة تمثل قمة الكرة الأفريقية على مستوى الأندية، وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة. \تتميز مواجهة الترجي وصن داونز بتاريخ حافل بالإثارة، حيث يمتلك كلا الفريقين خبرة واسعة واستقرارًا ملحوظًا على مر السنين. الترجي، الطامح إلى لقبه الخامس في دوري الأبطال، يواجه صن داونز الذي يسعى للتتويج باللقب للمرة الثانية. تاريخ المواجهات بين الفريقين يشير إلى منافسة شرسة، حيث تقابلا في 10 مباريات سابقة، وشهدت هذه المواجهات تقاربًا في المستوى. الترجي يتسلح بسجله القوي على أرضه أمام صن داونز، بينما يسعى الفريق التونسي لتحقيق الثأر بعد خروجه من دور الثمانية على يد صن داونز في النسخة الأخيرة. الترجي يطمح للوصول إلى النهائي العاشر في تاريخه في دوري الأبطال، وهو ما يعزز من حماسه لتحقيق الفوز. رغم الأداء المتذبذب للترجي في مرحلة المجموعات، إلا أنه أثبت قوته في الأدوار الإقصائية، بينما قدم صن داونز أداءً مميزًا وصعد للمربع الذهبي. \في الجهة الأخرى، يترقب عشاق الكرة الأفريقية مواجهة مغربية خالصة تضمن تواجد ممثل للمغرب في النهائي. الجيش الملكي ونهضة بركان يتنافسان على بلوغ هذا الإنجاز التاريخي، وتتجه الأنظار نحو الصراع بينهما على اللقب القاري. هذه المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للفريقين، حيث يتنافسان على اللقب الذي يضمن التأهل إلى كأس العالم للأندية. الصراع بين الجيش الملكي ونهضة بركان انتقل من الساحة المحلية إلى الساحة القارية، مما يزيد من حدة التنافس والإثارة. الجيش الملكي يتصدر حاليًا الدوري المغربي، في حين يسعى نهضة بركان إلى تحقيق الفوز والظفر باللقب. كلا الفريقين أظهرا قوة وصلابة في الأدوار الإقصائية، حيث صعد الجيش الملكي على حساب بيراميدز، ونهضة بركان على حساب الهلال السوداني. مباريات الإياب ستقام في منتصف أبريل، على أن تقام مباراتا النهائي في مايو، مما يزيد من ترقب الجماهير لهذه البطولة المثيرة





