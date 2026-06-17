نص مسرب لمذكرة تفاهم بين أمريكا وإيران يشمل وقف الحرب وإعادة الإعمار

كشف مسؤول أمريكي عن النص الكامل لمذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقف العمليات العسكرية ورفع العقوبات وخطة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار.

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى مساء الأربعاء عن النص الكامل لمذكرة التفاهم المزمع توقيعها بين الولايات المتحدة و إيران ، والتي تتضمن اتفاق ا واسع النطاق يشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات اقتصادية و نووي ة وأمنية شاملة، إضافة إلى خطة إعادة إعمار ضخمة.

وتنص الوثيقة المكونة من 11 مادة على وقف فوري ودائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، والتزام بعدم شن حرب أو تهديد باستخدام القوة، وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. كما تتضمن المادة الثانية احترام سيادة كل طرف وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتنص المادة الثالثة على التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع إمكانية التمديد.

وفي المادة الرابعة، تلتزم الولايات المتحدة برفع حصارها البحري وإزالة أي عرقلة ضد إيران خلال 30 يوما، مع سحب قواتها من المحيط الإيراني خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. أما المادة الخامسة فتنص على أن تبذل إيران قصارى جهدها لضمان مرور السفن التجارية بأمان عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوما، مع إزالة الألغام والعوائق خلال 30 يوما. وتشمل المادة السادسة خطة إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار يلتزم بها الشركاء الإقليميون بالتعاون مع أمريكا.

وتنص المادة السابعة على رفع جميع العقوبات الدولية والأمريكية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق جدول زمني. وتؤكد المادة الثامنة أن إيران لن تسعى لحيازة أسلحة نووية، مع حل مسألة المخزون المخصب تحت إشراف الوكالة. وتنص المادة التاسعة على الإبقاء على الوضع الراهن حتى الاتفاق النهائي، مع عدم فرض عقوبات جديدة أو نشر قوات إضافية.

وتتعهد المادة العاشرة بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الإيراني والخدمات المرتبطة به، بينما تنص المادة الحادية عشرة على إتاحة الأموال المجمدة الإيرانية بشكل كامل تحت إشراف البنك المركزي الإيراني





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اتفاق إيران أمريكا نووي عقوبات

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