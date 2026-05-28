نظام التقييم الجديد للمرحلة الابتدائية: الألوان تحدد نجاح التلاميذ

وزارة التربية والتعليم تعلن تفاصيل نظام التقييم بالألوان لطلاب الابتدائي، حيث يشترط الحصول على 30% من درجات الترم الثاني للنجاح، والرسوب ينتج عن اللون الأحمر بعد الاختبار الثاني.

أعلنت وزارة التربية وال تعليم وال تعليم الفني عن تفاصيل نظام التقييم الجديد لطلاب المرحلة الابتدائية ، مؤكدة على ضرورة حصول التلميذ على نسبة 30% على الأقل من درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان لتحقيق النجاح.

وأوضحت الوزارة أن نتيجة صفوف المرحلة الابتدائية ستعلن بالألوان وليس الدرجات، حيث يرمز اللون الأزرق إلى التفوق، والأخضر إلى الجيد، والأصفر إلى المقبول، والأحمر إلى الضعيف. ويشترط لانتقال التلميذ إلى الصف الدراسي الأعلى اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حالة حصول التلميذ على اللون الأحمر في أي مقرر دراسي، يعقد له اختبار دور ثاني. وإذا استمر حصوله على اللون الأحمر بعد الاختبار الثاني، يعتبر راسباً وعليه إعادة العام الدراسي مرة أخرى.

وأضافت الوزارة أن التلاميذ الذين سيعقد لهم اختبار الدور الثاني سيتم تقييمهم فيما درسوه في الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط، دون النظر إلى درجات الأعمال الفصلية أو المهام الأدائية. كما شددت الوزارة على ضرورة حضور التلميذ في الصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين مجتمعين، وفي حالة عدم تحقيق هذه النسبة، لا ينقل التلميذ إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة في نهاية العام الدراسي.

ويتم ذلك تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية، مع إلزام إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ ونتيجة اجتيازه من عدمه. ويهدف هذا النظام إلى تحسين جودة التعليم وتقليل نسب الرسوب في المرحلة الابتدائية، من خلال التركيز على المهارات الأساسية وتقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يعانون من صعوبات تعلم. كما يسعى النظام إلى تعزيز دور المدرسة في متابعة تقدم الطلاب وتقديم برامج علاجية مخصصة لكل تلميذ حسب احتياجاته.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مع التأكيد على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع المدارس لضمان نجاح أبنائهم وتحقيق أقصى استفادة من العملية التعليمية. وتستمر الوزارة في متابعة تطبيق هذه القرارات وتقييم أثرها على أداء الطلاب في المرحلة الابتدائية، مع إمكانية إجراء تعديلات مستقبلية بناءً على النتائج والتغذية الراجعة من الميدان التربوي





