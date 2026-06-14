نظر أولى جلسات قضية عروس بورسعيد أمام دائرة جنايات جديدة اليوم

تنظر محكمة جنايات بورسheed اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 قضية مقتل فاطمة خليل عروس بورسعيد بعد إحالتها إلى دائرة جديدة. يتضمن الخبر تفاصيل جلسة اليوم وانسحاب الدفاع، إلى جانب نشاطات تنموية ومشاريع في المحافظة تشمل الإسكان والتطوير العمراني ومراقبة الأسواق.

تنظر اليوم الاثنين دائرة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني قضية عروس بورسعيد للمجنى عليها فاطمة خليل والتى لقت مصرعها داخل منزل اسرة خطيبها خلال أيام شهر رمضان المنقضي.

كانت محكمة استئناف الإسماعيلية قد قررت سابقاً إحالة قضية مقتل فاطمة خليل داخل منزل أسرة خطيبها بقرية الكاب جنوب بورسعيد خلال شهر رمضان الماضي إلى دائرة جنايات جديدة برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني. وحددت الهيئة القضائية جلسة اليوم الاثنين 15 يونيو 2026 لنظر أولى جلسات القضية أمام الدائرة الجديدة داخل مجمع محاكم بورسعيد.

وabout든 الجلسة السابقة التي عقدت أمام الدائرة التي تم تحويل القضية منها، انتهت بمرافعة النيابة العامة وانسحاب هيئة الدفاع عن المتهمة دعاء بعد طلب رد المحكمة، ولم يتضح بعد ما إذا كان الدفاع سيستمر في إجراءات الرد من عدمه. وبذلك يكون من المؤكد أن دائرة الجنايات الجديدة ستنظر القضية اليوم. في سياق متصل، شهدت محافظة بورسعيد نشاطاً ملموساً على صعيد التنمية والمشاريع الخدمية.

فقد تفقد محافظ بورسعيد مستجدات العمل في مشروع إنشاء 111 عمارة سكنية على مساحة 21 فداناً، حيث يواصل مشروع التطوير في زهور بورسعيد انطلاقته محققاً إنجازات ملموسة على أرض الواقع. كما يتابع المحافظ، لأ yesterday الثاني على التوالي، التجهيزات النهائية لاصطفاف معدات وسيارات الطوارئ استعداداً لأي طارئ. بالإضافة إلى ذلك، تستمر حملات الرقابة الكبرى لسلامة الغذاء والتموين في ضرب أسواق بورسعيد لإحكام الرقابة ومكافحة الغش والتحقق من جودة المنتجات المعروضة.

من ناحية أخرى، واصلت أجهزة المحافظة جهودها في رفع كفاءة المحاور الرئيسية والشوارع. فقد تم الإعلان عن تطوير شارعي أسوان والجهاد، كما يرفع حي العرب كفاءة منطقة إزالات ناصر. كما انتظمت قوافل بورسعيد التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة لتقديم الدعم العلمي والمناهج الاضافية. في غضون ذلك، أعلنت مديرية التربية والتعليم عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، حيث يتابع الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور هذا الحدث بترقب





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