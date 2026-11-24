نغزات الصدر لا ترتبط دائمًا بمشكلة في القلب، إذ قد تنتج عن إجهاد العضلات أو القلق أو ارتجاع المريء. تعرّف على العلامات التي تستوجب طلب الإسعاف فورًا.

يشعر كثير من الأشخاص أحيانًا بنغزة مفاجئة في منطقة الصدر، قد تكون قرب القلب أو في الجانب الأيسر منه. تظهر هذه النغزات على هيئة وخزة حادة تستمر لثوانٍ أو دقائق ثم تختفي من تلقاء نفسها، وفق ما ورد في المادة الطبية.

ورغم أن نغزات الصدر تثير القلق من الإصابة بأمراض القلب، فإنها لا ترتبط دائمًا بمشكلة في عضلة القلب. قد تنتج عن أسباب عضلية أو عصبية أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، وقد تكون في بعض الحالات علامة على مشكلة صحية تستدعي التدخل الطبي.

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أبرز أسباب نغزات الصدر الشائعة

تحدد الأسباب بحسب طبيعة الألم ومدته والأعراض المصاحبة له. ومن أبرز هذه الأسباب إجهاد عضلات الصدر أو تعرضها للشد، خاصة بعد التمارين الرياضية أو حمل الأشياء الثقيلة أو الحركات المفاجئة.

يزداد الألم عادة عند تحريك الجزء العلوي من الجسم أو الضغط على المنطقة المصابة، وقد يشعر الشخص بوخزة حادة تزداد مع الحركة أو التنفس العميق. أما التهاب الغضاريف التي تربط الأضلاع بعظمة القص فيُعد من الأسباب الشائعة لآلام الصدر، ويزداد عند الضغط على الصدر أو السعال.

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كما يمكن أن يؤدي التعرض للضغوط النفسية والقلق المستمر إلى أعراض جسدية، من بينها ألم الصدر والنغزات وضيق التنفس أو تسارع ضربات القلب. ويرتبط ذلك بتغيرات تحدث في الجسم أثناء التوتر، مثل زيادة إفراز هرمونات الإجهاد وشد العضلات وتغير نمط التنفس.

لا تقتصر أسباب ألم الصدر على القلب، فقد يؤدي ارتجاع حمض المعدة إلى المريء إلى حرقة أو ألم في منتصف الصدر أو قرب الجانب الأيسر. ويزداد هذا الشعور غالبًا بعد تناول الوجبات الدسمة أو الاستلقاء مباشرة بعد الطعام.

متى يجب طلب الإسعاف فورًا

يجب طلب الإسعاف فورًا عند الشعور بضغط أو ثقل في الصدر يستمر عدة دقائق أو يتكرر، مع امتداد الألم إلى الذراعين أو الظهر أو الرقبة أو الفك. ولا يجوز انتظار اختفاء الأعراض في هذه الحالة.

تشمل العلامات التحذيرية أيضًا ضيق التنفس والتعرق البارد والغثيان والدوخة أو الإغماء. وتوضح المادة أن بعض الحالات القلبية تحتاج إلى علاج سريع لتجنب المضاعفات، ولذلك لا ينبغي تجاهل ألم الصدر إذا ظهر بصورة مفاجئة أو كان شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

وقد ترتبط نغزات الصدر بمشكلات في القلب مثل الذبحة الصدرية أو التهاب عضلة القلب أو التهاب الغشاء المحيط بالقلب. وفي هذه الحالات قد يظهر الألم في صورة ضغط أو انقباض، وليس بالضرورة نغزة قصيرة.

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خطوات التعامل مع نغزات الصدر ومراجعة الطبيب

لا توجد طريقة واحدة تناسب جميع الحالات، إذ يعتمد التعامل مع نغزات الصدر على السبب الكامن وراءها. ومع ذلك، يُفضل عند ظهور نغزة مفاجئة التوقف عن أي نشاط بدني والجلوس في وضع مريح، خاصة إذا ظهر الألم بعد الحركة أو بذل مجهود.

إذا كانت النغزات مرتبطة بالتوتر أو القلق، يساعد التنفس الهادئ والبطيء على تقليل التوتر وتحسين الشعور بالراحة. وفي حال ارتباط الألم بالحموضة، يُنصح بتقليل الأطعمة الدسمة والحارة وتجنب الأكل الكثير قبل النوم وعدم الاستلقاء مباشرة بعد الوجبات.

إذا كان الألم ناتجًا عن إجهاد العضلات، فإن الراحة وتجنب الحركات التي تزيد الألم قد يساعدان على التحسن. ويمكن استخدام الكمادات الدافئة في حالات الشد العضلي، بعد التأكد من عدم وجود سبب خطير للألم.

يؤثر الإفراط في الكافيين في زيادة خفقان القلب لدى بعض الأشخاص، كما يضر التدخين بصحة القلب والأوعية الدموية. لذلك يُفضل تقليل المشروبات الغنية بالكافيين والابتعاد عن التدخين.

إذا تكررت نغزات الصدر أو استمرت لفترات طويلة، فمن الضروري مراجعة الطبيب لتحديد السبب. وقد يطلب الطبيب إجراء رسم قلب أو تحاليل دم أو فحوصات أخرى وفقًا للأعراض والتاريخ الصحي للمريض.