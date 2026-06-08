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نفياً قوياً: الشيخ أحمد نعينع يؤكد استمراره في القراءة بإذاعة القرآن الكريم ويصف إيقافه بالشائعة

ديني News

نفياً قوياً: الشيخ أحمد نعينع يؤكد استمراره في القراءة بإذاعة القرآن الكريم ويصف إيقافه بالشائعة
أحمد نعينعإذاعة القرآن الكريمشائعات
📆6/8/2026 5:56 PM
📰Shorouk_News
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ردّ الشيخ الدكتور أحمد نعينع، شيخ عموم المقارئ المصرية، على الأنباء المتداولة عن إيقافه عن القراءة بإذاعة القرآن الكريم، مؤكداً أنها مجرد شائعات لا أساس لها، وأنه مستمر في عمله بشكل طبيعي دون أي قرارات رسمية.

انتشرت مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي مزاعم عن إيقاف الشيخ الدكتور أحمد نعينع ، شيخ عموم المقارئ المصرية ، عن ال قراءة ب إذاعة القرآن الكريم . وقد خرج الشيخ نعينع نفسه نفيا حاسما لهذه الاشاعات، مؤكدا في بيان رسمي نشر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك أن ما جرى تداوله完全没有 أي أساس من الصحة، ولا يعتمد على أي مصادر رسمية أو معلومات موثقة.

وأكد استمراره في ممارسة نشاطه الإذاعي بشكل طبيعي ودون أي تغيير، ný registerża que لا صدر أي قرارات رسمية تتعلق بوقفه أو تقييد مشاركاته. وشرح أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة والفوضى بين محبيه ومتابعيه، داعيا الجميع إلى ضرورة التحري عن صحة الأخبار قبل مشاركتها والاعتماد فقط على المصادر المعتمدة لتجنب نشر الاكاذيب. واختتم البيان بتوجيه الشكر لكل الذين اتصلوا به للاستفسار عن حقيقة ما ي circulated، معربا عن تقديره لحرصهم واهتمامهم

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أحمد نعينع إذاعة القرآن الكريم شائعات شيخ عموم المقارئ المصرية قراءة نفى

 

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