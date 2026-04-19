نفي وفاة طبيب مصري وإجراءات تأديبية ضده في نقابة الأطباء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن وفاة طبيب مصري يقيم ويعمل بدبي، إلا أن مصادر مقربة نفت ذلك. يأتي ذلك بالتزامن مع قرار نقابة الأطباء المصرية بإسقاط عضوية الطبيب بسبب نشره لمعلومات طبية غير مثبتة وتخالف المعايير العلمية، مما يمثل خطراً على الصحة العامة.

انتشرت أخبار على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بمصر حول وفاة الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي، الذي يعمل كاستشاري للتخدير والعناية المركزة وعلاج الألم في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث اعتاد السفر والإقامة هناك. إلا أن مصادر مقربة من الدكتور ضياء نفت هذه الأنباء، مؤكدة أنها مجرد شائعات لا أساس لها من ال صحة . يأتي هذا الجدل في ظل غياب أي بيانات رسمية حول وضع الطبيب حتى الآن.

يذكر أن أسرة الطبيب كانت قد أعلنت عن اختفائه في منشور سابق على فيسبوك، أشارت فيه إلى انقطاع التواصل معه منذ عدة أيام. في سياق متصل، أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، ممثلة في هيئتها التأديبية الابتدائية، عن قرارها بإسقاط عضوية الدكتور ضياء الدين شلبي محمد العوضي وشطبه من سجلات النقابة. جاء هذا القرار بناءً على دعوى تأديبية أقيمت ضده. ووفقاً لبيان صادر عن نقابة الأطباء، فإن الهيئة التأديبية توصلت بشكل قاطع إلى أن الطبيب المذكور قد نشر وقدم آراء ومعلومات طبية غير مثبتة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتخالف المعايير المحلية والدولية، وتشكل ضرراً على المرضى. شملت هذه الآراء تخصصات طبية خارج نطاق تخصصه، مثل أمراض السكري والكلى والجهاز الهضمي والقلب والأورام والمناعة والاضطرابات الهرمونية، بالإضافة إلى الترويج لعلاجات غير معتمدة أو مجازة من الجهات العلمية والرقابية المختصة. وأكدت الهيئة التأديبية أن الخطاب الطبي الذي قدمه الطبيب للجمهور اتسم بالقطع والجزم في قضايا طبية معقدة، وقدم استنتاجات غير مثبتة على أنها حقائق علمية، مما يتعارض مع مبادئ الطب المبني على الدليل ويمثل خطراً على الصحة العامة، خاصة مع اعتماد بعض المرضى على المعلومات الطبية المنشورة عبر المنصات الرقمية. وتضمنت المحتويات المنشورة، على سبيل المثال، التقليل من مخاطر ارتفاع السكر في الدم والتشكيك في المؤشرات التشخيصية المعتمدة، والترويج لأفكار علاجية غير مدعومة علمياً وتخالف القواعد المعمول بها محلياً ودولياً في مجالات زراعة الأعضاء وعلاج الأورام والنظم الغذائية العلاجية. وهذا قد يدفع المرضى إلى إيقاف علاجات ضرورية أو تبني ممارسات صحية خاطئة تعرض حياتهم للخطر. كما رأت الهيئة أن ما صدر عن الطبيب يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب وقانون نقابة الأطباء ولائحة آداب المهنة، إضافة إلى مخالفته القوانين المنظمة للإعلان عن الخدمات الصحية، نظراً لتضمن المحتوى ترويجاً لادعاءات علاجية دون سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. خلصت الهيئة التأديبية إلى ثبوت المخالفات المنسوبة للطبيب بشكل يقيني، واعتبرت أن ما صدر عنه يشكل خروجاً جسيماً على مقتضيات السلوك المهني القويم وإضراراً بثقة المجتمع في المهنة الطبية، ويمثل خطراً حقيقياً على الصحة العامة وجموع المرضى المصريين وغيرهم ممن قد يستجيبون لادعاءاته غير الصحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وعلى هذا الأساس، قررت الهيئة التأديبية غيابياً معاقبته بعقوبة إسقاط عضويته من نقابة الأطباء. وبعد صدور هذا القرار، أعلن الدكتور ضياء العوضي عن سفره إلى خارج مصر، واستمراره في تقديم وصفاته العلاجية عبر بث مباشر على فيسبوك





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدكتور ضياء العوضي نقابة الأطباء المصرية شائعات الوفاة معلومات طبية غير مثبتة الصحة العامة

United States Latest News, United States Headlines