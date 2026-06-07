نفي ممدوح عباس لدعم مالي للزمالك وإدارة النادي تواصل جهودها لرفع عقوبات فيفا

نفي الرئيس الأسبق لنادي الزمالك ممدوح عباس صحة الأنباء حول مساهمته المالية لحل أزمة القيد، في وقت تواصل فيه إدارة النادي جهودها لتسوية المستحقات المتأخرة ورفع عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم التي وصلت إلى 17 قضية.

تواصل إدارة نادي الزمالك جهودها الحالية لإنهاء الملفات العالقة و تسوية المستحقات المتأخرة، بهدف رفع عقوبات إيقاف القيد المفروضة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وتدعيم صفوف الفريق للمرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الجهود في ظل تزايد التحديات التي يواجهها النادي، حيث ارتفع عدد قضايا إيقاف القيد إلى 17 قضية. وقد نجح النادي مؤخرًا في تسوية قضيتين تتعلقان بمستحقات اثنين من أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق. من ناحية أخرى، نفى ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، صحة الأنباء التي ترددت بشأن مساهمته ماليًا في حل أزمة القيد.

ورد عباس على المصادر عبر حسابه على منصة "إكس"، مؤكدًا أن "المصادر التي أعلنت أنني سأساهم بمبلغ دولاري لحل أزمة التعاقدات في نادي الزمالك هي مصادر كاذبة"، مضيفًا: "أرجو من الجميع عدم الزج باسمي في مشكلات النادي، وعندما أقرر المساهمة سأعلن ذلك بنفسي"





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نادي الزمالك ممدوح عباس أزمة القيد عقوبات فيفا تسوية المستحقات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

إيه الفرق بين iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Maxأعلنت شركة آبل يوم الثلاثاء عن تشكيلة هواتف iPhone 17، والتي تشمل iPhone 17، وآيفون إير، وiPhone 17 برو، وiPhone 17 برو ماكس.

Read more »

تشترى iPhone 17 أم iPhone Air.. مقارنة بين هواتف أبلأعلنت شركة آبل عن تشكيلة هواتف iPhone 17، والتي تشمل iPhone 17، وآيفون إير، وiPhone 17 برو، وiPhone 17 برو ماكس.

Read more »

مقارنة شاملة بين إصدارات iPhone 17 .. دليلك لاختيار الأنسب في 2025أطلقت آبل في 2025 سلسلة هواتف iPhone 17 التي تضم أربع إصدارات رئيسية: iPhone 17، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Pro Max، وiPhone Air

Read more »

آيفون 17 لن يحل أكبر مشكلة تواجه آبل الآنرغم الزخم الكبير حول سلسلة آيفون 17 وهواتف iPhone 17 Air وPro وPro Max

Read more »

من فيهم يستاهل فلوسك.. مقارنة نارية بين شاومي17ألترا وآيفون17برو ماكسمقارنة بين Xiaomi 17 Ultra و iPhone 17 Pro Max: أيهما الهاتف الأنسب لك؟

Read more »

قائمة أجهزة أوبو المؤهلة لتحديث 'أندرويد 17' تثير الجدلأوبو تستعد لإطلاق تحديثها الكبير القادم ColorOS 17 المبني على أندرويد 17.. أوبو تستعد لإطلاق تحديثها الكبير القادم ColorOS 17 المبني على أندرويد 17

Read more »