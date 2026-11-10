نقاء تطلق استراتيجية موحدة لاعتماد حضانات الطفولة المبكرة مع التضامن

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعلن عن شراكة استراتيجية مع وزارة التضامن الاجتماعي لاعتماد معايير الجودة في 48 ألف حضانة وارتقاء بمهنية الكوادر.

أعلن ال دكتور علاء عشماوي ، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، عن إطلاق إطار عمل مشترك مع وزارة التضامن الاجتماعي ، يهدف إلى اعتماد معايير الجودة في قطاع الطفولة المبكرة ، بما يضمن توحيد النظم التعليمية وربطها بسوق العمل. جاء هذا الإعلان عقب اجتماع ضم قيادات وزارتي التضامن والتعليم والاعتماد، لبحث سبل تطوير منظومة الحضانات ورفع كفاءة الميسرات.

حصر شامل لدور الحضانات الوطنية

استعرضت المهندسة مرغريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، نتائج الحصر الوطني الشامل الذي نفذته الوزارة، والذي أسفر عن تحديد عدد 48,225 حضانة تعمل حالياً على مستوى الجمهورية. وكشفت البيانات أن هذه المرافق تستقبل نحو 1.765 مليون طفل، مع تسجيل نسبة إشغال وصلت إلى 61% في الحضانات القائمة.

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وأضافت أن القطاع يعتمد على قوة بشرية تتجاوز 254 ألف عامل وعاملة، وهي أرقام تعتبر قاعدة بيانات دقيقة تتيح فهم الواقع بدقة. وأشارت إلى أن هذه البيانات تدعم التخطيط المستقبلي للتوسع في الخدمات، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجاً لضمان جودة التعليم.

تطوير معايير الكفاءات والميسرات

تركز النقاش على وضع أطر اعتماد أكاديمية لمؤهلات كليات الطفولة المبكرة ورياض الأطفال في كليات التربية المختلفة، بما يواكب أحدث المعايير الدولية. كما تم الاتفاق على إعداد برامج تدريبية متكاملة لتأهيل الميسرات والمربيات، وربطها بمعايير الجودة التي أطلقتها الوزارة عام 2021.

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تضمنت الخطة إمكانية إدراج البرامج التدريبية تحت مظلة المؤهلات المصغرة، المعروفة باسم Microcredentials، ضمن الإطار الوطني للمؤهلات.此举 يهدف إلى ضمان الاعتراف القانوني والمهني بهذه الشهادات، وتمهيد الطريق لاعتماد المراكز التدريبية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

التعاون الدولي ورؤية 2030

استعرضت الجانب المصري خبرته في التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية، المعروفة باسم الجايكا، لتطبيق آليات الدعم والمتابعة واستخدام الأدلة التعليمية. يهدف هذا التعاون إلى تحقيق الاستدامة في تطوير قطاع الطفولة المبكرة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.

واتفق الجانبان على التنسيق المباشر مع وزارة العمل لإدراج الوظائف المستحدثة في هذا القطاع ضمن الإطار الوطني الرسمي. يفتح هذا الاتفاق آفاقاً جديدة للتشغيل، ويعزز استقرار سوق العمل، من خلال توفير فرص عمل معترف بها رسمياً للكوادر المدربة في قطاع الحضانات.