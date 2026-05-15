نقابة القراء تسعى لضبط دولة التلاوة في مصر ومكافحة التجاوزات في قراءة القرآن الكريم

تناول الشيخ محمد حشاد تحديات التلاوة في عصر التواصل الاجتماعي ومطالبته بتعديل قانون النقابة لفرض عقوبات على من يخالف قواعد التجويد والصحيح من التلاوة.

في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على قدسية القرآن الكريم وضمان دقة تلاوته، أطلق الشيخ محمد حشاد ، نقيب القراء، صرخة تحذيرية بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه دولة التلاوة في مصر في الوقت الراهن.

وأكد حشاد أن النقابة تعاني منذ فترة ليست بالقصيرة من تفشي ظاهرة المخالفات المتعلقة بصحيح التلاوة، واصفاً هذا الملف بأنه حساس للغاية نظراً لارتباطه المباشر بكتاب الله عز وجل. وأوضح في حديثه أن الهدف الأساسي من إنشاء نقابة القراء هو تقديم كافة سبل الدعم والخدمة للقراء الحقيقيين ولأهل القرآن، مشدداً على أن النقابة تقف جنباً إلى جنب مع المتقنين من القراء على طول الخط، وذلك لضمان وصول الرسالة الإلهية بالشكل الصحيح والدقيق الذي يليق بمكانة القرآن الكريم، وهو ما يتطلب رقابة صارمة ومعايير دقيقة لا يمكن التهاون فيها تحت أي ظرف من الظروف لضمان عدم تحريف قواعد التجويد أو الإخلال بأحكام القراءة.

واستعرض نقيب القراء التطورات الزمنية والتقنية التي أثرت على مهنة القراءة، مشيراً إلى أن قانون إنشاء النقابة صدر في عام 1983، وكانت الظروف حينها مختلفة تماماً عما هي عليه الآن. ففي الماضي، كان القارئ يؤدي تلاوته في نطاق جغرافي محدود، حيث لا يتجاوز صوته حدود المسجد أو القاعة التي يتواجد فيها، وكان يتم تقييمه من قبل المختصين والمحيطين به بشكل مباشر وواقعي.

أما في العصر الحالي، فقد أحدثت ثورة وسائل التواصل الاجتماعي نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث أصبح من الممكن أن يُسمع صوت القارئ في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بقعة أخرى من العالم في نفس لحظة القراءة في مصر. ورغم الإيجابيات التقنية، إلا أن هذا الانفتاح خلق فجوة كبيرة، حيث ظهرت فئة من الأشخاص الذين يتسابقون للحصول على الشهرة السريعة والانتشار الرقمي دون امتلاك الأدوات العلمية والشرعية اللازمة للتلاوة الصحيحة، مما أدى إلى تراجع مستوى الإتقان لصالح الانتشار.

وانتقد الشيخ محمد حشاد بشدة ظاهرة إطلاق الألقاب الرنانة على أشخاص لا يستحقونها، حيث يصف البعض أنفسهم بأنهم قراء الإذاعة والتلفزيون أو قراء العالم الإسلامي والعربي، بينما يتضح عند اختبارهم الفعلي أمام اللجان المختصة أنهم يفتقرون إلى أبسط قواعد التجويد، بل إن بعضهم لا يحفظ القرآن الكريم كاملاً أو لا يجيد حتى قراءة سورة الفاتحة بشكل صحيح وفقاً لأحكام التجويد.

وأشار إلى وجود تناقض صارخ بين المسابقات الدولية التي تتبع معايير دقيقة وصارمة في تصفية المتقدمين واختيار الأكفأ بناءً على العلم والإتقان، وبين الواقع الذي يفرض فيه بعض الأشخاص أنفسهم كقراء معروفين بناءً على عدد المتابعين على المنصات الاجتماعية، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على وعي الجمهور العام وعلى سلامة نقل التلاوة للأجيال القادمة التي قد تظن أن هذه الأخطاء هي القراءة الصحيحة. وفي مواجهة هذه التحديات المتسارعة، كشف نقيب القراء عن تحرك جاد لاتخاذ خطوات قانونية حاسمة ومدروسة، حيث تقدمت النقابة بتعديلات مقترحة على قانون إنشائها تهدف إلى ضبط منظومة التلاوة في مصر بشكل كامل وشامل.

وتتضمن هذه التعديلات المقترحة فرض عقوبات رادعة وشديدة على كل من يخالف قواعد صحيح التلاوة أو يتجرأ على انتحال صفة قارئ معتمد دون الحصول على المؤهلات والشهادات المطلوبة من النقابة. وشدد حشاد على أن الهدف من هذه العقوبات ليس التضييق على الموهوبين، بل هو حماية مكانة التلاوة المصرية العريقة التي اشتهرت بها مصر عالمياً على مدى عقود طويلة وأصبحت مدرسة ينهل منها القراء من كل مكان.

وفي ختام حديثه، وجه نقيب القراء مناشدة عاجلة ومباشرة إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة مراجعة والموافقة على هذه التعديلات القانونية المقترحة، لضمان تنظيم العمل داخل النقابة وحماية المنبر القرآني من الدخلاء، بما يضمن استمرار مصر كقلعة رائدة في علوم القرآن والتلاوة الصحيحة وفقاً للمنهج السليم





