نقابة الأطباء تفجر مفاجأة: سيدة تنتحل صفة طبيب وتعرض حياة مريضة للخطر

كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن تفاصيل واقعة انتحال سيدة لصفة طبيب، حيث ادعت علاج مريضة بنزيف مهبلي عبر خفض هرمون الإستروجين، مما عرض حياتها لخطر السرطان. وأكد أن هذا الفعل مجرم قانونًا، محذرًا من خطورة التدخل الطبي غير المصرح به.

في تطور مثير للجدل، كشف الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد ل نقابة الأطباء ، عن تفاصيل واقعة انتحال سيدة لصفة طبيب، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الإخبارية.

وأوضح أن القصة بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى حلقات البودكاست، حيث كانت السيدة ضيفة وادعت أنها عالجت امرأة تعاني من نزيف مهبلي حاد. وأضافت أنها نجحت في وقف النزيف عبر خفض نسبة هرمون الإستروجين في الدم، مما جعل المريضة تستغني عن استئصال الرحم الذي أوصى به سبعة أطباء سابقون.

وأثارت هذه الادعاءات موجة من الغضب في الأوساط الطبية، حيث أكد الدكتور خالد أمين أن هذا الكلام يمثل جريمة بحق المريضة، محذرا من أن الأطباء الذين نصحوا باستئصال الرحم ربما كانوا يشتبهون في وجود بؤر سرطانية، وأن النزيف كان مجرد عرض لمرض خطير. وأشار إلى أن إهمال العلاج الطبي السليم قد يعرض حياة المريضة لخطر داهم، خاصة إذا كانت تعاني من سرطان لم يُكتشف بعد.

وأضاف أن القانون المصري يجرم بشدة ممارسة الطب دون ترخيص، مستشهدا بقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، الذي ينص على أنه لا يجوز لأي شخص إبداء مشورة طبية أو تشخيص مرض أو وصف علاج إلا إذا كان مقيدا في سجلات النقابة. ويواجه المجتمع المصري تحديات متزايدة في التصدي لانتحال الصفة الطبية، خاصة مع انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمحتالين الترويج لخدماتهم.

ودعا الدكتور خالد أمين المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء مثل هذه الادعاءات، مؤكدا أن العلاج الطبي يجب أن يظل حكرا على المؤهلين قانونيا. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشبوهة للجهات المختصة، حفاظا على سلامة المجتمع وصحة الأفراد. وتأتي هذه الواقعة في وقت يشهد فيه القطاع الصحي ضغوطا كبيرة، مع دعوات مستمرة لتشديد الرقابة على الممارسات الطبية غير القانونية.

وتعكس هذه الحادثة خطورة تدخل غير المتخصصين في المجال الطبي، حيث أن بعض الأمراض قد تكون خبيثة وتتظاهر بأعراض بسيطة، مما يستوجب تشخيصا دقيقا وخطة علاجية متكاملة. وأكد الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن النقابة تتابع مثل هذه القضايا بحزم، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين. وفي الوقت نفسه، ناشد المواطنين بعدم التردد في سؤال الأطباء عن تراخيصهم المهنية، والتحقق من هوية أي شخص يدعي القدرة على تقديم خدمات طبية.

كما لفت إلى أن القانون يفرض عقوبات صارمة تصل إلى السجن والغرامة لكل من يثبت تورطه في انتحال صفة طبيب، حماية للمرضى من ممارسات قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة. ويذكر أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها في مصر، حيث سجلت حالات عديدة لانتحال صفة الطبيب خلال السنوات الماضية، بعضها تسبب في وفيات وإصابات بالغة. ويطالب المراقبون بتكثيف حملات التوعية والتفتيش على العيادات والمراكز الصحية غير المرخصة، إلى جانب تشديد العقوبات الرادعة.

ويرى خبراء أن الحل الأمثل يكمن في توعية المواطنين بمخاطر اللجوء إلى غير المختصين، وتعزيز دور الرقابة المجتمعية عبر الإبلاغ عن أي مخالفات. وفي السياق ذاته، تدعو النقابة العامة للأطباء جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد سلامة المواطنين وتشوه صورة المهنة الطبية في مصر





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