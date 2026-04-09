نقابة الصحفيين تناقش لائحة القيد الجديدة وتستعرض قضايا مهنية وسياسية أخرى

عقدت نقابة الصحفيين جلسة نقاشية لمناقشة اللائحة الجديدة للقيد وميثاق الشرف الصحفي، مع تسليط الضوء على تطورات سياسية واقتصادية أخرى كغلاف مذكرات نائب الرئيس الأمريكي، وتحذيرات من اليمين المتشدد، وجهود وقف الحرب، وتراجع الطلب على العمالة الوافدة.

عقدت نقابة الصحفيين ، مساء الأربعاء، جلسة نقاشية بمقر النقابة، لمناقشة اللائحة الجديدة المقترحة للقيد، بالإضافة إلى ميثاق الشرف الصحفي المقترح، في إطار حرص النقابة على تطوير منظومة العمل الصحفي، وتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية، والتي تم رفعها إلى الجمعية العمومية تمهيدًا لإقرارها. صرح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بأن اللائحة الجديدة تستمد من اللوائح السابقة، وجاءت الحاجة إليها بسبب بعض الظروف الخاصة الطارئة في المهنة.

وأضاف البلشي، خلال الجلسة، أن إلزام الصحف بتطبيق الشمول المالي، كأحد مواد اللائحة الجديدة، لا يقتصر على الصحف فقط، بل هو استراتيجية تُطبق على مستوى الدولة، موضحًا أن الشمول المالي سيمنع تسرب أشخاص إلى النقابة عبر دفع أموال للصحف، ويضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور من خلال الكشف عن انتظام رواتب الصحفيين عبر البنوك. وأشار البلشي إلى أن استحداث 'اللجنة الاستشارية للقيد' ضمن اللائحة الجديدة يُعد ضمانة لنزاهة اختيار الأعضاء الجدد بالنقابة، لمنع أي ادعاءات بانحياز المجلس، مشددًا على ضرورة فتح نقاش حول ضم المواقع الإلكترونية للقيد بنقابة الصحفيين. وعن مشروعية لائحة القيد الجديدة، أوضح البلشي أنه تم استيفاء القواعد العامة والممارسات النقابية، عبر الدعوة للانعقاد ثلاث مرات للتصويت على اللائحة، وبعد التأجيل الثالث لعدم اكتمال النصاب القانوني، تم إحالتها تلقائيًا إلى المجلس لإقرارها. تحدث حسين الزناتي، رئيس لجنة القيد، أن اللائحة الجديدة تكفل تحرك النقابة في حال وجود نزاع قضائي بين الصحفي والجريدة، إذا ما منعته الجريدة من التقدم للقيد. من جانبها، بينت إيمان عوف، عضو المجلس، أن تعديل أي مادة باللائحة يستدعي جمع 100 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية، أو الطعن عليها قضائيًا. و استجاب مجلس نقابة الصحفيين لمقترحات وملاحظات بعض الزملاء الصحفيين بشأن اللائحة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بإضافة شروحات وتوضيحات لعدد من المواد. بالإضافة إلى ذلك، أثارت أخبار أخرى اهتمامًا كبيرًا. فقد أثار غلاف مذكرات نائب الرئيس الأمريكي المرتقبة سخرية واسعة بعد ظهور كنيسة من طائفة أخرى عليه. على صعيد آخر، حذر السفير المصري الأسبق في إسرائيل من خطورة اليمين المتشدد، داعيًا الدول العربية إلى توحيد صفوفها لمواجهته. وفي سياق متصل، سلط السفير حسين هريدي الضوء على قرار وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، واصفًا إياه بوقفة محارب. كما تحدث أحمد موسى عن جهود وقف الحرب، مشيرًا إلى أن مصر لا تفضل الظهور الإعلامي في هذا الشأن، وأن الجميع يشهد بدورها الفعال. كذلك، أشار فانس إلى أن أمريكا وإيران لديهما نقاط اتفاق أكثر من نقاط الخلاف بشأن السلام. علاوة على ذلك، أدانت مؤسسة الأزهر جرائم الكيان المحتل الوحشية في لبنان، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل. في سياق اقتصادي، عادت ناقلات نفط أدراجها من مضيق هرمز بعد إغلاقه مجددًا، مما أثار تساؤلات حول الأسباب والتداعيات. و تشير التقارير إلى تراجع كبير في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب، مع استثناء ملحوظ للسعودية التي خالفت هذا الاتجاه. وأخيرًا، أوضح ترامب سبب موافقته على وقف إطلاق النار مع إيران، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناءً على طلب من مسؤولين. هذه التطورات تعكس ديناميكية الأحداث وتأثيرها على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية





