نقابة الصحفيين تحتفل بالصحفيين الأوفياء وتستذكر معركة القانون رقم 93 في ذكرى مرور ثلاثين سنة على انتصار حرية الصحافة

حفل تكريم في نقابة الصحفيين بمناسبة يوم الصحفي المصري لعام 2026، حيث تم إشادة بالأعضاء الذين خاضوا معركة القانون رقم 93/1995، وتكريم أصحاب الجوائز الدولة 2023-2025، وإطلاق معارض توثق تاريخ الصحافة في مصر.

في إطار احتفالات يوم الصحفي المصري لعام 2026، نظمت نقابة الصحفيين احتفالًا مميزًا شهد تكريمًا لعدد من الأعضاء الذين لعبوا أدوارًا حاسمة في معركة القانون رقم 93 لسنة 1995، والمعروفة بين الصحفيين باسم "قانون اغتيال الصحافة".

وقد أُقيم الحدث مساء اليوم الثلاثاء، وكان له صدى خاص لارتباطه بمرور ثلاثين عامًا على الانتصار في "معركة الحرية" التي تمثلت بإصدار القانون رقم 96 لسنة 1996، والذي حلّ محل القانون السابق وأمان على استقلالية مهنة الصحافة. خلال الحفل، أُعيد تسليط الضوء على الأسماء التي ساهمت في قيادة هذه المعركة، من بينها نقيب الصحفيين إبراهيم نافع، ووكلاء النقابة جلال عيسى ومحمد عبدالقدوس، إلى جانب سكرتير عام النقابة علي هاشم وأمين الصندوق مجدي مهنا، إضافة إلى الأعضاء الذين شغلوا مناصب قيادية سابقة مثل يحيى قلاش، وأمينة شفيق، وإبراهيم حجازي، وحاتم زكريا، وحسن الرشيدي، ورجائي الميرغني، وعبدالعزيز خاطر.

تم تكريم هؤلاء الصحفيين تقديرًا لدورهم المحوري في الدفاع عن استقلال مهنة الصحافة وكرامتها، وإعادة تأكيد التزام النقابة بحماية حرية التعبير في جميع أنحاء مصر. كما خُصّص جزء من الحفل لتكريم الصحفيين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خلال الفترة من 2023 إلى 2025، وذلك اعترافًا بجهودهم وإبداعهم المتواصل في تغطية الأحداث الوطنية والعالمية. وقد تم إضاءة اسم أحمد طه النقر كصاحب الفكرة التي أرست تاريخًا جديدًا لليوم الصحفي، عندما اقترح جعل العاشر من يونيو يومًا للصحفي وعيدًا للصحافة.

هذا المقترح، الذي نال استحسانًا واسعًا، يعكس الرغبة في إرساء ثقافة تقدير الصحفيين وتكريم إسهاماتهم في بناء مجتمع معلوماتي حر ومفتوح. إلى جانب الفقرات التكريمية، احتوى الحدث على عدد من الفعاليات الثقافية التي أظهرت تاريخ الصحافة المصرية وتطورها. فُتِح معرض للصور الفوتوغرافية يوثّق وقائع "الجمعية العمومية للكرامة" التي انعقدت في 10 يونيو 1995، والتي شكلت نقطة تحول جوهرية في مسيرة المهنة، كما عُرض معرض كاريكاتير يسلط الضوء على مفهوم حرية الصحافة داخل مبنى النقابة.

إضافة إلى ذلك، تم تنظيم معرض للصور التي توثق تغطية الصحف المصرية لمعركة الحرية في مواجهة قانون "حماية الفساد"، ما يعكس التزام الحرفيين الإعلاميين بالمقاومة السلمية والدفاع عن حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة. وفي ختام الأمسية، قام المتحدث الرسمي لنقابة الصحفيين بتوجيه شكر خاص إلى جميع الحضور، مؤكدًا أن النضال من أجل حرية الصحافة لا يزال مستمرًا، وأنّ أجيال المستقبل من الصحفيين ستستمد القوة من تجارب الماضي لتحدي أي تهديدات قد تعترض مسار الحقيقة.

وقد شدد على أن القوانين التي تحمي مهنة الصحافة وتضمن استقلالها تشكل ركيزة أساسية لنهضة المجتمع وتطوره. إن هذا الاحتفال، بما يحمله من رمزية تاريخية وثقافية، يعكس التزام النقابة بالاستمرار في دعم وتعزيز الحرف الصحفية، وتقديم منصة لتكريم من وضعوا أسسًا صلبة للحرية الإعلامية في مصر





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