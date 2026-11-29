نقابة التمريض المصرية تعلن اعتراضها على مسلسل عنبر الموت وتصعيد الموقف قانونيا، مؤكدة أن العمل يسيء لصورة الممرضين ويشوه حقيقتهم المهنية والإنسانية.

أعلنت نقابة التمريض المصرية عن اعترائها اعتراضا قويا على عرض مسلسل عنبر الموت ، مطالبة بوقف بثه فورًا بسبب ما وصفته بالإساءة الجسيمة للمهنة وتشويه صورة العاملين في المجال الصحي أمام المجتمع. وقد وصلت درجة التصعيد إلى تقديم بلاغ رسمي للنائب العام ومخاطبة عدة جهات رقابية لإيقاف العمل الفني.

أسباب الاعتراض وإجراءات النقابة

أكدت كوثر محمود، نقيبة التمريض، أن رفضها لا يقتصر على مشهد معين أو شخصية محددة، بل يمتد ليشمل المسلسل ككل والمعالجة الدرامية التي تسيء للمهنة. وأوضحت أن النقابة لا تقبل بأي حال اختزال مهنة إنسانية ذات تاريخ طويل من العطاء في صور درامية مسيئة تنقص من كرامة العاملين بها.

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ولمحدّدة الإجراءات المتخذة، كشفت كوثر محمود أن النقابة وجهت ثلاث مخاطبات رسمية إلى الجهات المختصة بالرقابة على المصنفات الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي. كما وجهت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تطلب فيه فحص محتوى المسلسل والتحقق من توافقه مع المعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، رافعة بذلك الصوت للمطالبة بوقف البث.

تفاصيل القصة والإشادة بالأطراف المشاركة

يعتمد مسلسل عنبر الموت، المكون من 12 حلقة، في أحداثه على قضية الممرضة عايدة نور الدين التي عُرفت إعلاميا باتهامها بقتل مريض عمدا والشروع في قتل أكثر من 30 مريضا آخرين باستخدام مادة دوائية خطيرة. وتدور الأحداث في إطار من الجريمة والتشويق، مستلهمة هذه الوقائع الحقيقية مع معالجة درامية لشخصياتها وتطوراتها.

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يُقدم المسلسل شخصية نادية وهي ممرضة تواجه اتهامات بالقتل، في حين يجسد الممثل علي قاسم شخصية محامٍ يتولى الدفاع عنها، محاولا كشف ملابسات القضية وتغيير مسار الأحداث. ويشكل هذا الطرح الجدلي نقطة ارتكاز للنقاش حول حدود الحرية الإبداعية ومسؤولية الأعمال الفنية في تناول المهن الإنسانية الحساسة.

رأي ناقد فني وتداعيات القضية

من جهة أخرى، يرى الناقد الفني طارق الشناوي أن الاعتراض على الأعمال الفنية بسبب صورتها عن أصحاب المهن يعكس أزمة عامة في تقبل النقد والاختلاف. وأشار إلى أن بعض النقابات المهنية تتعامل بحساسية مبالغ فيها تجاه المعالجات الدرامية، مما يدل على تراجع القدرة على تقبل المساحات النقدية في المجتمع.

وشدد الشناوي على ضرورة عدم التسرع في الحكم على العمل، خاصة أنه لا يزال معروضا ولم تكتمل حلقاته بعد، مشيرا إلى أنه شاهد حتى الحلقة الرابعة ولم يرَ تعميما للإساءة على جميع الممرضات. واعتبر أن القضية تتطلب قدرا أكبر من النضج والتقبل من جميع الأطراف لتجاوز الجدل القائم.

أهمية الدور الصحي والتداعيات المستقبلية

شددت كوثر محمود على أن التمريض المصري يضم آلاف النماذج المشرفة التي تعمل ليلا ونهارا في رعاية المرضى وإنقاذ الأرواح. وذكرت أن هؤلاء professionals يتحملون مسؤوليات مهنية وإنسانية جسيمة، خاصة في أصعب الظروف التي تمر بها المنظومة الصحية، وهو ما يستدعي الحفاظ على صورتهم دون تشويه درامي.

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وتستمر الإجراءات القانونية والنقابية ضد المسلسل، حيث تمت مخاطبة نقيب المهن التمثيلية لمراجعة العمل واتخاذ المواقف اللازمة تجاه القائمين عليه. كما تستمر النقابة في متابعتها للموضوع عبر الجهات الرقابية لضمان عدم استمرار بث ما تعتبره إساءة للمهنة والعاملين فيها.

يفتح هذا الجدل النقاش حول التوازن بين استلهام الوقائع الحقيقية في الفن والحفاظ على صورة العاملين في المهن الإنسانية. ويظل الجدل قائما حول مدى مواءمة العمل الدرامي مع الحقائق الواقعية وتأثيره على نظرة المجتمع لهذه الفئات المهمة.

تعتبر هذه الخطوة من نقابة التمريض المصرية مؤشرا على حساسية المجتمع تجاه كيفية عرض المهن في الأعمال الفنية. وقد تفتح هذه القضية باب النقاش حول آليات الرقابة على المحتوى الإعلامي وحقوق النقابات في حماية صور فئاتها المهنية من التشويه.