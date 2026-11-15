نقابة أطباء الإسكندرية توفر لقاح الإنفلونزا لـ144 مستفيداً

نقابة أطباء الإسكندرية تقدم لقاح Vaxigrip الموسمي لـ144 من الأطباء وأسرهم وأعضاء الاتحاد بالتعاون مع الصحة بالإسكندرية تعزيزاً للوقاية الصحية.

أعلنت النقابة العامة لأطباء الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد المنعم فوزي ، عن نجاح حملتها التوعوية والوقائية لتوفير لقاح الإنفلونزا الموسمية المعروف تجارياً باسم Vaxigrip لفئة مهمة من الكوادر الطبية وأسرهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المناعة المجتمعية وتقليل المخاطر الصحية في فصل الشتاء.

تفاصيل توزيع اللقاح والمستفيدين

كشفت النقابة عن تفاصيل دقيقة حول الحملة، حيث تم توفير جرعات اللقاح لعدد 110 من الأطباء وذويهم، بالإضافة إلى أعضاء اتحاد المهن الطبية خلال الفترة الماضية من تنفيذ المشروع، مما يعكس الجهد المبذول للوصول للفئات الأكثر احتياجاً للوقاية.

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وأضافت النقابة أنها استقبلت 34 مستفيداً جديداً خلال الجولة الأخيرة من التوزيع، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه المبادرة المشتركة إلى 144 شخصاً حتى الآن، مما يدل على إقبال ملحوظ من الأطباء والمهن المرتبطة بهم على الاستفادة من هذه التسهيلات الصحية الهامة.

التعاون المؤسسي والتنسيق الصحي

وأوضحت النقابة استمرار التعاون الوثيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، حيث يتم من خلال هذا الشراكة تقديم اللقاح وتيسير إجراءات حصول أعضاء النقابة وأسرهم على التطعيم اللازم بشكل سلس ومريح خلال أيام العمل الرسمية.

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كما أكدت النقابة أنها فتحت باب الحجز للمواليد القادمين لضمان استكمال التغطية الوقائية، حيث سيبدأ تنظيم جلسات التطعيم الجديدة غداً، وذلك تماشياً مع الخطة الزمنية التي أقرتها الجهات الصحية المعنية لضمان استلام اللقاح في مواعيده المحددة.

إشادة بجهود الإدارات الصحية

أشادت النقابة بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية على التعاون المثمر الذي ساعد في إنجاح منظومة توزيع التطعيمات، مع التركيز بشكل خاص على جهود إدارة شرق الصحية ووحدة سموحة الطبية التي لعبت دوراً محورياً في استقبال المستفيدين وتنظيم الطوابير.

كما وجهت النقابة شكرها الخاص لمقرر لجنة التطعيمات الدكتورة نهال محسن، وللأمين العام الدكتور أحمد عبد الجواد، لدورهما الفعال في المتابعة الدقيقة وتسهيل الأمور اللوجستية التي كانت سبباً رئيسياً في نجاح هذه الحملة الوقائية الشاملة.

رؤى مستقبلية للخدمات الوقائية

وأكدت النقابة أنها تواصل جهودها بشكل دائم في دعم الخدمات الصحية والوقائية المقدمة للأطباء وأسرهم، من خلال تعزيز سبل التعاون مع الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وتوفير التطعيمات اللازمة للوقاية من الأمراض الموسمية التي قد تؤثر على الأداء الوظيفي.

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وتسعى النقابة من وراء هذه المبادرات إلى الحفاظ على الصحة العامة للكوادر الطبية التي تشكل العمود الفقري للنظام الصحي في الإسكندرية، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العلاجية دون انقطاع بسبب انتشار الأمراض الموسمية بين الكوادر الطبية.