تستمر نقابة الأطباء في مصر بتطوير خدماتها الرقمية، ومن أبرزها خدمة الاستعلام عن بيانات الأطباء بالاسم، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من التحقق من هوية الأطباء وتخصصاتهم وقيدهم الرسمي، مما يساهم في حماية المرضى وتعزيز الثقة في القطاع الصحي.

تواصل نقابة الأطباء في مصر تطوير خدماتها الرقمية خلال عام 2026 بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات الطبية الموثقة، في إطار دعم جهود التحول الرقمي داخل القطاع الصحي وتعزيز مستويات الأمان والثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.

تأتي خدمة الاستعلام عن بيانات الطبيب بالاسم كأحد أبرز الخدمات الإلكترونية التي تشهد إقبالاً متزايداً، حيث تتيح للمستخدم التحقق من الوضع المهني للطبيب وتخصصه وبياناته المعتمدة قبل تلقي الخدمة الطبية. تؤكد النقابة أن هذه الخدمة أصبحت أداة أساسية داخل المنظومة الصحية المصرية، لدورها في مساعدة المواطنين على التأكد من قيد الطبيب الرسمي لدى النقابة، مما يساهم في الحد من التعامل مع أشخاص غير مؤهلين أو غير مقيدين قانونياً، ويعزز جودة الخدمات الصحية وضمان تقديم الرعاية داخل منشآت مرخصة ومعتمدة.

تشدد النقابة على أهمية توافر مستندات أساسية داخل العيادات الطبية كشهادة تسجيل من النقابة وترخيص مزاولة النشاط الصادر عن وزارة الصحة والسكان، كدليل على مشروعية ممارسة النشاط الطبي. وتذكر أن عدم وجود هذه المستندات قد يشير إلى مخالفات، مما يتطلب من المريض التأكد من الوضع القانوني للمنشأة قبل البدء في أي إجراء طبي.

أتاحت النقابة منصة إلكترونية رسمية للاستعلام عن بيانات الأطباء، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى الموقع المخصص وإدخال الاسم الكامل للطبيب كما هو مسجل، ليتم عرض البيانات المعتمدة فوراً، بما في ذلك حالة القيد والتخصص والبيانات الرسمية وفقاً للسجلات. تعمل النقابة على تطوير المنظومة باستمرار عبر تحديث قواعد البيانات دورياً وربطها مع أنظمة وزارة الصحة، بهدف توفير معلومات أكثر دقة وسرعة. وتسعى خطط التطوير المستقبلية إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وإدخال تقنيات أكثر تطوراً لدعم الشفافية وتحسين الوصول إلى البيانات الموثقة.

تُعد هذه الخدمة ركيزة لحماية المرضى وتعزيز الثقة، حيث تساعد في منع انتحال الصفة وممارسة المهنة دون ترخيص، كما تدعم الأطباء المقيدين رسمياً من خلال إبراز بياناتهم المهنية المعتمدة. بذلك تمثل خدمة الاستعلام نموذجاً للخدمات الرقمية الداعمة للأمان الصحي في مصر، Mackenzie الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة صحية أكثر كفاءة وموثوقية





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