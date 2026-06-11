نقابة أطباء الأسنان تعلن عن اجتماع لمناقشة تطوير المنظومة الإعلامية الرقمية

تاريخ الاجتماع: الخميس 11 يونيو 2026، الساعة الواحدة ظهرا، بمقر النقابة العامة لأطباء الأسنان الكائن في 6 شارع الحديقة بجاردن سيتي خلف دار الحكمة.

دعت اللجنة الإعلامية بالنقابة العامة لأطباء أسنان مصر الصحفيين ومديري التحرير والبرامج الإعلامية، ومديري مجموعات محتوى طب الأسنان، وصنّاع المحتوى من أطباء الأسنان، إلى حضور اجتماع موسع لمناقشة سبل تطوير المنظومة الإعلامية الرقمية الخاصة بالنقابة.

وأكدت اللجنة خلال منشور على صفحة نقابة الأسنان الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي في إطار خطة التطوير الشاملة للمنظومة الإعلامية الرقمية، وتوحيد الرسالة الإعلامية الطبية والتوعوية الموجهة للجمهور، بما يسهم في تعزيز المحتوى الصحي الموثوق ورفع مستوى الوعي المجتمعي





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