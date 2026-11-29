نقابة التمريض ترفع بلاغًا للنائب العام لوقف عرض مسلسل عنبرomot، مطالبة بحماية كرامة المهنة من التشويه، بعد اتهامها للمسلسل بالإساءة للأطقم الطبية.

أعلنت الدكتورة كوثر محمود ، نقيب عام التمريض، عن اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد مسلسل "عنبر الموت"، مشيرة إلى أن عرضه يشكل إهانة كاملة لمهنة التمريض في مصر. جاء هذا الإعلان خلال تصريحات تليفزيونية للبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين ، حيث أكدت النقابة تقدمها ببلاغ رسمي إلى النائب العام لوقف عرض المسلسل فورًا. تهدف هذه الخطوة إلى حماية كرامة وسمعة العاملين في القطاع الصحي، في خطوة ردا على ما وصفته بالتشويه المتعمد لصورة المهنة.

الطعن القانوني ضد المسلسل والجهات المعنية

تتضمن الإجراءات القانونية التي اتخذتها نقابة التمريض مخاطبة الجهات الرقابية المختصة لمراجعة محتوى المسلسل بدقة. وقد اتهمت النقابة المنتجين والمخرجين بالإساءة المباشرة إلى المهنة وتشويه صورة الممرضين والممرضات أمام المجتمع المصري. وتأتي هذه الخطوات نتيجة لاعتراض حاد من قبل أطقم التمريض على طريقة تصوير القصة، والتي رأوا فيها تجاوزًا لحدود الاحترافية والموضوعية في عرض الأحداث.

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تفاصيل القضية الأصلية والأسباب القانونية

يرتكز مسلسل "عنبر الموت" على قضية حقيقية حدثت في عام 1997 في مدينة الإسكندرية، والمعروفة إعلاميًا بقضية الممرضة عايدة نور الدين. كانت القضية تدور حول اتهامات موجهة للممرضة بقتل مريض عمدًا، والشروع في قتل أكثر من ثلاثين مريضًا آخرين داخل المستشفى التي كانت تعمل بها باستخدام مادة دوائية خطيرة. كما تضمنت الاتهامات السابقة اختلاس أدوية من المستشفى، وهي تفاصيل شكلت محور النقاش القانوني والأخلاقي حول دقة العرض.

رد نقابة التمريض على حجة الإبداع الفني

في ردها على دفاع صناع الدراما الذين أكدوا أن دور الفن هو تسليط الضوء على الفساد في أي مهنة مثل الطب أو الإعلام، ذكرت الدكتورة كوثر محمود أن هذا الأسلوب يمثل فنًا فاسدًا هو الآخر. وأكدت أن لا أحد في دول العالم يحاول تشويه صورة مهنه كما يحدث في مصر، مشيرة إلى أن تقديم النموذجين الإيجابي والسلبي معًا هو المعيار الدولي المتبع. وأشارت إلى أن القصة قد استهلكت سابقًا في مسلسل "أوبرا عايدة" بمشاركة يحيى الفخراني وحنان ترك منذ التسعينيات، مما يجعل إعادة طرحها أمراً غير مقبول.

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دور التمريض في الأزمات والآراء الدولية

أشادت نقيب التمريض بالدور الحيوي الذي يقوم به الممرضون في الأزمات الوطنية، مستشهدة بواقعة الماس الكهربائي بمدينة نصر وبفترة حظر التجوال أثناء جائحة كورونا. وأكدت أن المخرجين وأفراد الطاقم الفني كانوا في منازلهم واحتاجوا إلى خدمات التمريض حينها، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية في مصر لم تنجح لولا وجود التمريض. كما ذكرت أن المنظومة الصحية عالميًا تعتمد على التمريض الناجح بنسبة تتجاوز 70% في جميع العمليات الطبية والإدارية.

الوضع الدولي ومستقبل المهنة في مصر

عقب الدكتورة كوثر محمود على حجم الانتقادات الدولية، مشيرة إلى أن مصر مشتركة في المجلس الدولي للتمريض الذي يضم أكثر من 132 دولة. وأوضحت أنه خلال مناقشات مجموعات العمل في سنغافورة، ذكرت مشكلات التمريض، وأكد لها زملاء من الأردن وفلسطين أن تشويه الصورة في الدراما لا يحدث سوى في مصر. وأكدت أن كل أطقم التمريض في مصر مستاءة من المسلسل، خاصة في ظل الوضع الحالي وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل بسرعة، مما يجعل الدراما في وادٍ آخر تمامًا.