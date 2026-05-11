نقابة المهندسين تمنح فرصة أخيرة للأعضاء للانضمام إلى مشروع الرعاية الصحية الشامل

تفاصيل قرار نقابة المهندسين بإعادة فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية حتى مايو 2026، مع توضيح نسب الدعم الطبي التي تصل إلى 75% وغرامات التأخير لضمان التغطية الصحية.

في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والصحية لأعضائها، أعلنت نقابة المهندسين عن قرار استراتيجي يقضي بإعادة فتح باب الاشتراك في مشروع الرعاية الصحية المخصص للمهندسين، وذلك في مهلة زمنية تمتد حتى الحادي والثلاثين من مايو لعام 2026.

ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والضغوط المالية التي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف العلاج والرعاية الطبية، مما يجعل من وجود مظلة تأمينية صحية ضرورة ملحة وليست مجرد رفاهية إضافية. تسعى النقابة من خلال هذه المبادرة إلى ضمان عدم تخلف أي عضو عن الاستفادة من هذه الخدمات الأساسية، معتبرة أن صحة المهندس هي الركيزة الأساسية لقدرته على العطاء والابتكار في مجالات العمل المختلفة.

إن هذه الفرصة التي تمنحها النقابة تعد بمثابة النداء الأخير لجميع الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاشتراك أو الذين تعثروا في تجديد اشتراكاتهم السابقة، وذلك لضمان استمرارية التغطية الصحية الشاملة لهم ولأسرهم، بما يتماشى مع الضوابط والقواعد التنظيمية التي وضعتها اللجنة المشرفة على المشروع لضمان الشفافية والعدالة في توزيع الخدمات. علاوة على ذلك، فقد أوضحت النقابة أن الأعضاء الذين سينضمون إلى هذا المشروع سيتمكنون من الحصول على دعم مادي ملموس، حيث تصل نسبة الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية إلى 75% من إجمالي التكاليف الطبية، وهو ما يمثل تخفيفاً كبيراً للأعباء المالية التي قد تترتب على العمليات الجراحية الكبرى، أو الفحوصات الطبية الدقيقة، أو حتى العلاجات الدورية للأمراض المزمنة التي تتطلب إنفاقاً مستمراً.

ومع ذلك، فقد أقرت النقابة تطبيق غرامة تأخير بنسبة 25% على الاشتراكات المتأخرة، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحفيز الأعضاء على الالتزام بالمواعيد المحددة وضمان الاستدامة المالية للمشروع الصحي، بحيث يتم تعويض الفجوات التمويلية الناتجة عن التأخير في السداد. إن هذا التوازن بين تقديم الدعم السخي وفرض غرامات التأخير يعكس رغبة النقابة في إدارة الموارد بكفاءة عالية تضمن استمرار جودة الخدمة المقدمة لجميع المشتركين دون استثناء، مع التأكيد على أن هذه الغرامات تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على حقوق المشتركين الملتزمين وضمان تدفق السيولة اللازمة لتغطية كافة المطالبات الطبية العاجلة والطارئة.

وفي سياق متصل، شددت نقابة المهندسين على ضرورة سرعة استكمال كافة الإجراءات الإدارية المطلوبة والانتهاء من عمليات السداد قبل انقضاء المهلة المحددة، وذلك لتجنب أي معوقات تقنية أو إدارية قد تطرأ في اللحظات الأخيرة. ودعت النقابة جميع أعضائها إلى توخي الحذر والاعتماد الكلي على القنوات الرسمية المعتمدة، سواء كانت من خلال المقر الرئيسي للنقابة أو عبر البوابات الإلكترونية المخصصة للسداد والاشتراك، وذلك لضمان توثيق الاشتراكات بشكل صحيح وتفادي الوقوع في أي أخطاء قد تؤدي إلى تأخير تفعيل الخدمة الصحية.

إن النقابة تؤكد أن مشروع الرعاية الصحية ليس مجرد خدمة إدارية عابرة، بل هو التزام أخلاقي ومهني تجاه كل مهندس، يهدف إلى توفير حياة كريمة وبيئة صحية آمنة تتيح له ممارسة مهنته بكفاءة. وتأمل النقابة أن يتفاعل الأعضاء بشكل إيجابي وسريع مع هذا القرار، لأن إغلاق باب الاشتراك بصفة نهائية بعد التاريخ المعلن سيعني فقدان فرصة ذهبية للحصول على رعاية طبية متميزة بتكلفة مدعومة، وهو ما قد يشكل عبئاً مادياً كبيراً في المستقبل في ظل الارتفاع المستمر والمطرد في أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، مما يجعل الانضمام الفوري ضرورة استراتيجية لكل مهندس يسعى لتأمين مستقبله الصحي





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

نقابة المهندسين الرعاية الصحية التأمين الطبي خدمات نقابية الرعاية الاجتماعية

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

منتخب مصر يحافظ على تفوقه بثنائية نظيفة أمام إثيوبيا بعد 75 دقيقةمرت 75 دقيقة من عمر مباراة منتخب مصر واثيوبيا المقامة حاليا على استاد القاهرة الدولى فى الجولة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين..

Read more »

75 دقيقة.. منتخب مصر متقدم بثنائية والعميد يدفع بـ شوبير أمام جيبوتيمرت 75 دقيقة بتقدم منتخب مصر بهدفين دون رد أمام جيبوتي ، في المباراة التي تجمع المنتخبين حالياً علي ملعب إستاد العربي الزواني من دور المجموعات ضمن منافسات تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦.

Read more »

الدورة السابعة لجائزة زايد للأخوة الإنسانية تتلقّى عدداً قياسياً من طلبات الترشيحأعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية عن تلقّي لجنة تحكيم الجائزة عدداً قياسياً من طلبات الترشيح من أكثر من 75 بلداً لدورتها السابعة، التي تُعقَد في عام 2026، من قِبَل

Read more »

جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتلقى طلبات الترشيح من أكثر من 75 بلداأعلنت جائزة زايد للأخوّة الإنسانية عن تلقّي لجنة تحكيم الجائزة عدداً قياسياً من طلبات الترشيح من أكثر من 75 بلداً لدورتها السابعة، التي تُعقَد في عام 2026.

Read more »

بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال .. البرلمان يفتح ملف مصير 146 شركة وآلاف العمالشهد مجلس النواب حالة من الجدل والقلق الرقابي عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (75) لسنة 2026 بشأن التعديل الوزاري، والذي نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

Read more »

مُحاكمة 75 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع .. السبت المقبلتستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، السبت المقبل 7 مارس 2026، للشهود في محاكمة 75 متهما

Read more »