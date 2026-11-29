نقابة التمريض المصرية تضغط لوقف عرض مسلسل عنبر الموت لتهويص صورة الممرضين، بينما دافع المنتج عبدالله أبو الفتوح والكاتب عمرو محمود ياسين عن حرية الإبداع الفني.

أثار مسلسل عنبر الموت ، الذي تجسد فيه الفنانة منة شلبي دور الممرضة نادية، جدلاً واسعاً في مصر بعد عرض حلقاته الأولى. يندرج هذا الخلاف بين نقابة التمريض وعدد من صناع الدراما حول ما اعتبرته النقابة إساءة إلى صورة الممرضين في المجتمع المصري.

جدل حول تهويص صورة الممرضين في الدراما

تجسد منة شلبي في المسلسل شخصية الممرضة نادية، التي يصدر بحقها حكم بالإعدام بعد إدانتها بقتل عدد من المرضى داخل قسم الرعاية المركزة في المستشفى الذي تعمل به. وتتطور الأحداث مع دخول محاميها على خط القضية، محاولاً إبعاد حكم الإعدام عنها.

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بعد عرض الحلقات الأولى، أعربت نقابة التمريض المصرية عن رفضها لما يقدمه المسلسل، معتبرة أن أحداثه تشوه صورة الممرض المصري، ولا تعكس طبيعة المهنة ودور العاملين فيها. تداولت تقارير أن كوثر محمود، نقيب التمريض في مصر، تعتزم تقديم بلاغ إلى النائب العام للمطالبة بوقف عرض المسلسل.

هذه الخطوة أثارت نقاشاً حول حدود التناول الدرامي للمهن المختلفة، ومدى تأثير الأعمال الفنية في صورتها لدى الجمهور. يجسد الجدل الحالي التوتر بين الرغبة في حماية سمعة المهنة والرغبة في حرية التعبير الفني.

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دفاع المنتجين عن حرية الإبداع الفني

في المقابل، انتقد المنتج المصري عبدالله أبو الفتوح مطالبات وقف العمل، معبراً عن استيائه من تكرار اعتراض بعض النقابات أو العاملين في مهن معينة على الأعمال التي تتناول مجال عملهم. كتب أبو الفتوح عبر حسابه على فيسبوك متسائلاً عن سبب مطالبة جهات مهنية بوقف أي فيلم أو مسلسل يتناول مهنتها.

وضح أبو الفتوح أن الأعمال الدرامية قد تتضمن شخصيات استثنائية أو نماذج سلبية، من دون أن يعني ذلك تعميم صفاتها على جميع العاملين في المجال. دعا الجمهور إلى مشاهدة العمل أو الامتناع عن متابعته إذا لم ينل إعجابه، بدلاً من المطالبة بمنع عرضه.

دخل الكاتب عمرو محمود ياسين على خط الجدل، منتقداً الاعتراض على المسلسلات لمجرد تناولها فئة من فئات المجتمع. وأكد، في تعليق نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن احترام المهن لا يعني إبعادها عن التناول الفني أو منع مناقشة بعض النماذج المرتبطة بها.

مواجهة حرية الإبداع والمسؤولية المهنية

يعيد الجدل حول مسلسل عنبر الموت طرح التساؤلات بشأن العلاقة بين حرية الإبداع والمسؤولية تجاه المهن والفئات التي تظهر في الأعمال الفنية. ففي الوقت الذي ترى فيه نقابة التمريض أن المسلسل قد يؤثر سلباً في صورة العاملين بالمهنة، يتمسك صناع العمل بحق الدراما في تقديم شخصيات وأحداث استثنائية لا تمثل بالضرورة المجتمع المهني بأكمله.

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يستمر الجدل حول المسلسل، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات التي قد تتخذها نقابة التمريض خلال الفترة المقبلة. يمثل هذا الخلاف نموذجاً للتوتر الدائم بين الحفاظ على السمعة المهنية وحرية الفنانين في استكشاف جوانب مختلفة من الواقع الإنساني.

تتوقع وسائل الإعلام المحلية أن تستمر هذه المعركة القانونية والدينية، حيث تسعى النقابة إلى حماية مهنتها من التمثيل غير الدقيق، بينما يرى الفنانون أن هذا التدخل يحد من مساحة الإبداع ويؤثر سلباً على صناعة الدراما في البلاد.